Δράσεις από το Μουσείο Σχολικής Ζωής

Με αφορµή τον φετινό εορτασµό της ∆ιεθνούς Ηµέρας Μουσείων 2026, τη ∆ευτέρα 18 Μαϊου, και το κεντρικό θέµα του ICOM «Τα Μουσεία ενώνουν τον κόσµο», το Μουσείο Σχολικής Ζωής ∆ήµου Χανίων παρουσιάζει δύο ειδικά σχεδιασµένες δράσεις που αποτυπώνουν τη διαχρονική φιλοσοφία της ηµέρας µε ελεύθερη είσοδο και χωρίς δήλωση συµµετοχής.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση «οι δράσεις αυτές συνθέτουν ένα ενιαίο παιδαγωγικό όραµα, όπου η παιδαγωγική και η σύνθεση των τεχνών δεν αποτελούν απλώς µια αισθητική προσέγγιση, αλλά µέσο έκφρασης, επικοινωνίας και συνειδητοποίησης.

Το Μουσείο Σχολικής Ζωής ∆ήµου Χανίων αποδεικνύει έµπρακτα ότι όταν η εκπαίδευση συναντά τον πολιτισµό, δηµιουργούνται δυναµικοί χώροι σύνδεσης που ενώνουν τις κοινότητες, καλλιεργούν την κοινωνική ευαισθητοποίηση και δίνουν σύγχρονο νόηµα στην εκπαιδευτική-πολιτιστική κληρονοµιά µε το βίωµα των τεχνών .

Οι κόσµοι του σχολείου και του µουσείου, της τυπικής και άτυπης µάθησης, συναντώνται δηµιουργικά µε το όραµα του εθνικού προγράµµατος “ΜΕΛΙΝΑ – Εκπαίδευση και Πολιτισµός” για τη συνοχή και την ανάπτυξη της κοινότητας, το οποίο διατρέχει το νέο µουσειολογικό αφήγηµα και την επικοινωνιακή πολιτική του Μουσείου µας».

Πρωινή ∆ράση: «Στο Μουσείο» – Το Ακέφαλο Άγαλµα και το νέο εκθεσιακό αφήγηµα «ΣΑΝ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΝΟΙΧΤΟ»

• Ώρα: 09:00 – 11:00

• Συµµετέχοντες: Μαθητές και µαθήτριες της ΣΤ’ Τάξης.

• Εκπαιδευτικοί – Εµψυχωτές: Αριστόκριτος Τοµαζινάκης, Μαρία Σαπουνάκη, Άννα Νικολακάκη και Στυλιανή Χριστοδουλάκου.

• Περιγραφή: Με αφετηρία το εµβληµατικό ποίηµα του Άθου ∆ηµουλά, οι µαθητές προσεγγίζουν βιωµατικά το νέο εκθεσιακό αφήγηµα του Μουσείου. Μέσα από την παιδαγωγική του θεάτρου, το σώµα και ο λόγος γίνονται γέφυρα επικοινωνίας µε το παρελθόν. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες παρατήρησης και ενσυναίσθησης, µετατρέποντας τη σχολική γνώση σε ζωντανή εµπειρία.

Απογευµατινή ∆ράση: Ερµηνευτικό Μονοπάτι για Οικογένειες – «Συνοµιλώντας µε την ανήσυχη µαθήτρια Αµαλία Μαρία»

• Ώρα: 17:00 – 19:00

• Συµµετέχοντες: Νήπια µε τις οικογένειές τους.

• Σχεδιασµός & Εµψύχωση: Μαρία Α. ∆ρακάκη, Επιµελήτρια, Παιδαγωγός, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων

• Περιγραφή: Μια πρωτότυπη ερµηνευτική δράση εντός των 4 θεµατικών ενοτήτων της νέας µουσειολογικής αφήγησης, όπου οι οικογένειες συνοµιλούν µε την «ανήσυχη µαθήτρια Αµαλία Μαρία» που µάθαινε µε διαφορετικό τρόπο, µέσα από τις τέχνες. Μέσα από αυτόν τον διάλογο αναδεικνύεται η δυναµική, φαινοµενικά αντίθετη, αλλά βαθιά συµπληρωµατική, σχέση σχολείου και µουσείου «δια της τέχνης» Κοινός στόχος είναι η διαµόρφωση ενεργών πολιτών µε κριτική αντίληψη, χρησιµοποιώντας την τέχνη ως κώδικα κατανόησης του κόσµου.