Δραματική κατάσταση στα Νοσοκομεία της Κρήτης

» Έρευνα της ΠΟΕΔΗΝ καταγράφει ελλείψεις προσωπικού, κλειστές κλίνες ΜΕΘ και χειρουργεία εκτός λειτουργίας

Μια ιδιαίτερα ανησυχητική εικόνα για τη λειτουργία των νοσοκομείων και των προνοιακών μονάδων της Κρήτης παρουσιάζει η μεγάλη έρευνα της ΠΟΕΔΗΝ για 38 υγειονομικές και 6 προνοιακές δομές στη νησιωτική Ελλάδα.

Η Ομοσπονδία κάνει λόγο για σοβαρή υποστελέχωση, λειτουργική εξάντληση του προσωπικού και υποδομές που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες.

Η έρευνα δόθηκε χθες στη δημοσιότητα εν όψει της αυριανής παγκρήτιας κινητοποίησης που θα πραγματοποιηθεί στις 10:30 το πρωί στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ, τα προβλήματα αφορούν σχεδόν το σύνολο των νοσοκομείων της Κρήτης, με κοινό παρονομαστή τις μεγάλες ελλείψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, τις συνεχείς μετακινήσεις γιατρών για κάλυψη εφημεριών και τη λειτουργία κρίσιμων τμημάτων κάτω από τα όρια ασφαλείας.

ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

Ιδιαίτερα πιεστική περιγράφεται η κατάσταση στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου οι ελλείψεις σε όλες τις ειδικότητες φτάνουν, σύμφωνα πάντα με την ΠΟΕΔΗΝ, το 40% έως 45% των οργανικών θέσεων.

Η Πνευμονολογική Κλινική έχει κλείσει λόγω έλλειψης πνευμονολόγου και τα περιστατικά μετα- φέρθηκαν στην Α’ Παθολογική. Παράλληλα επισημαίνεται ανάγκη άμεσης πρόσληψης παθολόγων, αναισθησιολόγων και επειγοντολόγων.

Στα ΤΕΠ υπηρετούν μόνο δύο γιατροί, με αποτέλεσμα μεγάλους χρόνους αναμονής και εργασιακή εξουθένωση. Από τις δύο ανεπτυγμένες ΜΕΘ η μία υπολειτουργεί, ενώ από τις επτά χειρουργικές αίθουσες λειτουργούν μόλις οι τρεις.

Η ΠΟΕΔΗΝ καταγράφει επίσης σοβαρό πρόβλημα στη φύλαξη του νοσοκομείου, καθώς τις πρωινές ώρες δεν υπάρχει προσωπικό στην πύλη, ενώ αναφέρει αυξημένα περιστατικά βίας.

ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΚΡΗΤΗ

Στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, που χαρακτηρίζεται από την ΠΟΕΔΗΝ ως ένα από τα πιο επιβαρυμένα της χώρας λόγω μεγάλης επισκεψιμότητας, καταγράφονται 183 κενές οργανικές θέσεις προσωπικού. Από τις 15 κλίνες ΜΕΘ οι τρεις παραμένουν κλειστές λόγω έλλειψης προσωπικού, ενώ από τις οκτώ χειρουργικές αίθουσες λειτουργούν μόνο οι πέντε. Μεγάλες είναι οι ελλείψεις νοσηλευτών, κα- θώς υπηρετούν 488 αντί για 597 που προβλέπει το οργανόγραμμα.

Στο ΠΑΓΝΗ η έρευνα εστιάζει κυρίως στην Παιδοψυχιατρική Κλινική, όπου υπηρετεί μόνο ένας γιατρός, αλλά και στη ΜΕΘ Παίδων, όπου καταγράφονται μεγάλες ελλείψεις γιατρών και νοσηλευτών. Παράλληλα, η ΠΟΕΔΗΝ επισημαίνει ότι χιλιάδες ρεπό και άδειες οφείλονται στο προσωπικό, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στους μεταφορείς ασθενών και στην καθαριότητα. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο γεγονός ότι τριτοβάθμιες κλινικές παραμένουν συγχωνευμένες από την περίοδο της πανδημίας.

Στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου υπηρετούν μόλις 64 γιατροί αντί για 92 που προβλέπει το οργανόγραμμα, ενώ στο νοσηλευτικό προσωπικό υπηρετούν 184 εργαζόμενοι αντί για 264. Η Ομοσπονδία σημειώνει ότι η λειτουργία βασίζεται σε μεγάλο βαθ- μό σε επικουρικούς υπαλλήλους και μετακινήσεις γιατρών από άλλα νοσοκομεία, ενώ προβλήματα υποστελέχωσης καταγράφονται και στις ψυχιατρικές υπηρεσίες.

Στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, σύμφωνα με την έρευνα, το προσωπικό έχει μειωθεί κατά 20% τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ενώ οφείλονται πάνω από 18.000 ημέρες αδειών και ρεπό. Το νο- σοκομείο, παρότι εφημερεύει καθημερινά, μένει τις μισές ημέρες του μήνα χωρίς αναισθησιολόγο και ακτινολόγο, καθώς υπηρετούν μόνο δύο γιατροί σε κάθε ειδικότητα. Η ΜΕΘ έχει περιοριστεί από έξι σε τέσσερις κλίνες και οι εφημερίες καλύπτονται με με- τακινήσεις γιατρών από το ΠΑΓΝΗ και ακόμη και από νοσοκομείο της Αθήνας.

Ακόμη πιο οριακή χαρακτηρίζεται η κατάσταση στην Ιεράπετρα, όπου υπηρετεί μόνο ένας αναι- σθησιολόγος, ένας παθολόγος, ένας παιδίατρος και ένας καρδιολόγος. Από τις δύο χειρουργικές αίθουσες λειτουργεί καθημερινά μόνο η μία, ενώ η δεύτερη λειτουργεί δύο φορές την εβδομάδα λόγω έλλειψης προσωπικού.

Στη Σητεία το νοσοκομείο παραμένει ουσιαστικά χωρίς παθολόγο εδώ και περίπου δύο χρόνια, ενώ το ακτινολογικό λειτουργεί αποσπασματικά με ιδιώτη γιατρό. Η ΠΟΕΔΗΝ επισημαίνει σοβαρές ελλείψεις σε καρδιολόγους, αναισθησιολόγους, μικροβιολόγους και μαίες, με αποτέλεσμα να μην καλύπτονται επαρκώς οι εφημερίες.

Προβλήματα καταγράφονται και στις προνοιακές μονάδες της Κρήτης. Στο ΠΙΚΠΑ Πόμπιας αναφέ- ρονται μεγάλες ελλείψεις επιστημονικού προσωπι- κού και ένας ενιαίος θάλαμος φιλοξενίας παιδιών που, σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, «δεν είναι θερα- πευτικά σωστός».

Στις δομές ΑμεΑ Λασιθίου και στο Κέντρο Κοινω- νικής Πρόνοιας Κρήτης γίνεται λόγος για σοβαρή υποστελέχωση, εξάρτηση από επικουρικούς εργα- ζόμενους και εργολάβους σε καθαριότητα και σίτιση.

Η ΠΟΕΔΗΝ συνδέει την εικόνα αυτή με τις δυσκολίες προσέλκυσης προσωπικού στις νησιωτικές περιοχές, τις συνταξιοδοτήσεις, τους χαμηλούς μισθούς και την εξάντληση των εργαζομένων, ενώ ζητά μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και ενίσχυση των δομών πριν από την κορύφωση της τουριστικής περιόδου.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Για την υπόλοιπη χώρα, η έρευνα της ΠΟΕΔΗΝ καταγράφει αντίστοιχα σοβαρές ελλείψεις σε δεκάδες νησιωτικές δομές υγείας σε Ιόνιο, Αιγαίο και Κυκλάδες. Σε πολλά νοσοκομεία δεν λειτουργούν ΜΕΘ λόγω έλλειψης προσωπικού, βασικές κλινικές έχουν κλείσει ή υπολειτουργούν, ενώ αρκετές ειδικότητες όπως παθολόγοι, αναισθησιολόγοι, παιδίατροι και ακτινολόγοι απουσιάζουν πλήρως.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις δυσκολίες στελέχωσης λόγω υψηλού κόστους στέγασης στα νησιά, αλλά και στην αυξημένη πίεση που αναμένεται το καλοκαίρι λόγω τουρισμού.