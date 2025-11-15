Δραματικές οι διαστάσεις της στεγαστικής κρίσης στα Χανιά

Δυσκολία εύρεσης στέγης λόγω υψηλών ενοικίων δηλώνει ότι αντιμετωπίζει τo 90,1% των πολιτών στα Χανιά που συμμετείχαν σε έρευνα που πραγματοποίησε το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών Χανίων το 2025. Παράλληλα, το 65,2% δήλωσε ότι κατά την αναζήτηση νέας κατοικίας το σπίτι που επισκέφθηκε ήταν διαθέσιμο μόνο για τους χειμερινούς μήνες, ενώ 1 στους 2 δήλωσε ότι δαπανά περίπου το 33% του μισθού του για το ενοίκιο και 14% πάνω από 50% του μισθού του.

Στο μεταξύ, από την αρχή του 2025 έχουν ανακοινωθεί 2929 πλειστηριασμοί στην Κρήτη και 1717 άνθρωποι έχασαν τα σπίτια τους.

Τα παραπάνω αναδείχθηκαν κατά την κινητοποίηση που πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς έπειτα από κάλεσμα σωματείων και συλλογικοτήτων.

Οι διαστάσεις που έχει λάβει το φαινόμενο της στεγαστικής κρίσης στα Χανιά είναι δραματικές όπως επεσήμαναν εκπρόσωποι φορέων και κινημάτων που μίλησαν στους δημοσιογράφους.

Ο πρόεδρος του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών, Ανδρέας Τριανταφύλλου, αναφερόμενος στην έρευνα που διεξήγαγε με ερωτηματολόγιο σε δείγμα περίπου 900 ατόμων το Σωματείο, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι «η κατάσταση έχει ξεφύγει κι έχει φτάσει στο σημείο να μας διώχνει αυτή η πόλη».

«Τα Χανιά γίνονται μια πόλη που δεν δέχεται δασκάλους, γιατρούς, φοιτητές κ.ά. κι ήρθε η στιγμή ο Δήμος Χανίων να πάρει μια θέση καθώς τόσο καιρό δεν έχει κάνει το παραμικρό», τόνισε ο κ. Τριανταφύλλου ενώ υπογράμμισε ότι θα έπρεπε τουλάχιστον η Δημοτική Αρχή να ενημερώσει για το κτιριακό απόθεμα που διαθέτει ο Δήμος και που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ως κοινωνική κατοικία.

«Θα πρέπει να αποφασίσουμε αν θέλουμε να καταλήξουμε μια πόλη που θα άγεται και θα φέρεται από το τουριστικό κεφάλαιο κι από πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης και η οποία θα μας διώχνει κάθε καλοκαίρι ή αν θέλουμε μια πόλη με γιατρούς, δασκάλους, φοιτητές και που οι εργαζόμενοι θα παίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτή», συμπλήρωσε.

Το μέλος της Αγωνιστικής Κίνησης κατά των πλειστηριασμών Ελένη Ραβάνη, περιέγραψε τις εκρηκτικές διαστάσεις που έχει λάβει το φαινόμενο των πλειστηριασμών. Έκανε λόγο για «επίθεση που δέχονται οι άνθρωποι που έχουν δάνεια αλλά και συνολικότερα οι εργαζόμενοι» και πρόσθεσε ότι πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα η προστασία της πρώτης κατοικίας.

Ειδικότερα, ανέφερε ότι σε επίπεδο Κρήτης από την αρχή του 2025 έχουν ανακοινωθεί 2929 πλειστηριασμοί και 1717 προχώρησαν αφήνοντας στον δρόμο χιλιάδες ανθρώπους. «Από αυτό το νούμερο το 80% αφορά πρώτη κατοικία που στεγάζονται οικογένειες», επεσήμανε η κα Ραβάνη και διευκρίνισε ότι η συντριπτική πλειονότητα αυτών των πλειστηριασμών διεξάγεται από funds.

Τόνισε ακόμα ότι ο νόμος Κατσέλη δεν έχει αντίκρυσμα σήμερα και δεν προφυλάσσει κανέναν, όπως και ο εξωδικαστικός συμβιβασμός «που ελάχιστους μπορεί να καλύψει».

«Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή νομικό πλαίσιο που να καλύπτει τους πιο αδύναμους. Τι μπορούμε να κάνουμε; Να ενωθούμε και να βρούμε το δίκιο μας», ανέφερε καταλήγοντας η κα Ραβάνη.

Ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ Χρήστος Μπέλμπας περιέγραψε το αδιέξοδο των εκπαιδευτικών σε σχέση με το στεγαστικό πρόβλημα. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι τη σχολική χρονιά 2024-2025 41 εκπαιδευτικοί από τους 401 αναπληρωτές που προσλήφθηκαν, ή δεν ανέλαβαν ή παραιτήθηκαν εξαιτίας της ακρίβειας και του στεγαστικού προβλήματος. «Θυμίζω ότι οι αναπληρωτές που δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία έχουν 2 χρόνια ποινή, άρα δεν το κάνουν εύκολα» επεσήμανε ο κ. Μπέλμπας, ενώ τόνισε ακόμα ότι «για κάθε 1 εκπαιδευτικό που έρχεται στα Χανιά με μετάθεση 5 θέλουν να φύγουν γιατί -και- το ζήτημα του στεγαστικού προβλήματος είναι τεράστιο».

Ο κ. Μπέλμπας συνεχίζοντας έθεσε το θέμα της αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας για τη δημιουργία κοινωνικής κατοικίας, της αύξηση των μισθών για τους εργαζόμενους ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στο υψηλό κόστος ζωής αλλά και -ως άμεσης λύσης- της ενοικίασης από τον Δήμο Χανίων ενός ξενοδοχείου -που τη χειμερινή περίοδο παραμένει κλειστό- για τη δωρεάν στέγαση εκπαιδευτικών με κοινωνικά κριτήρια.

Ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης Δήμου Χανίων» Χαράλαμπος Λουτσέτης επεσήμανε ότι υπάρχει οξυμένο στεγαστικό πρόβλημα, ενώ άφησε αιχμές κατά της Δημοτικής Αρχής καθώς όπως είπε παρότι έχει ζητηθεί από την αντιπολίτευση η λίστα με τα ακίνητα του Δήμου Χανίων – προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα ανάπτυξης κοινωνικών κατοικιών – το αίτημα δεν έχει βρει ανταπόκριση. «Είναι ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα της πόλης και δυστυχώς η Δημοτική Αρχή κωφεύει, μας λοιδορεί, μας κατηγορεί για λαϊκισμό. Το πρόβλημα όμως δεν το θέτουμε για εμάς. Είναι η κοινωνία που το θέτει κι εμείς θα επιμείνουμε ώστε να ληφθούν κάποια συγκεκριμένα μέτρα. Η στέγη δεν μπορεί να είναι εμπόρευμα και το θέμα δεν είναι μόνο τι γίνεται με τα δημοτικά κτήρια, αλλά γενικότερα με τα δημόσια κτήρια, όπως το παλιό ψυχιατρείο, που πρέπει να εξεταστούν για να δοθούν λύσεις», υπογράμμισε ο κ. Λουτσέτης.