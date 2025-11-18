ΔΟΥ Χανίων και Κτηματική Υπηρεσία: Αλλαγή στην εξυπηρέτηση κοινού λόγω Γενικής Συνέλευσης

Την Τρίτη 25 Νοεμβρίου οι ΔΟΥ Χανίων και η Κτηματική Υπηρεσία Χανίων θα είναι ανοικτές για την εξυπηρέτηση του κοινού από 08.00 έως 09.00 π.μ., λόγω της επερχόμενης ετήσιας γενικής συνέλευσης στο Ρέθυμνο.

Όπως αναφέρει αναλυτικότερα η σχετική ανακοίνωση:

«Ο σύλλογος εργαζομένων στις ΔΟΥ των νομών Χανίων και Ρεθύμνου, σας γνωρίζει ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών του, θα πραγματοποιηθεί στο Ρέθυμνο την Τρίτη 25 Νοεμβριου 2025 και ώρα 10:00 π.μ. στο στην αίθουσα εκδηλώσεων «Σπίτι του Πολιτισμού».

Για να μπορέσουν οι εργαζόμενοι να παραβρεθούν στην συνέλευση (σύμφωνα με την σχετική απόφαση της Δ/νσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Α.Α.Δ.Ε.) οι ΔΟΥ Χανίων και η Κτηματική Υπηρεσία Χανίων θα είναι ανοικτές για την εξυπηρέτηση του κοινού την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025 από 08.00 έως 09.00 π.μ.

Στο Ρέθυμνο, την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025 η ΔΟΥ Ρεθύμνου και η Κτηματική Υπηρεσία Ρεθύμνου θα παραμείνουν ανοικτές για την εξυπηρέτηση του κοινού από 08.00 έως 09.30 π.μ.».