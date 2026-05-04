Δορυφορική εικόνα με τα χιόνια στα Λευκά Ορη

Οι ανέφελες συνθήκες στην Κρήτη την Δευτέρα 04/05 επέτρεψαν την δορυφορική αποτύπωση της χιονοκάλυψης στα Λευκά Όρη μετά τις χιονοπτώσεις του Μαίου.

Οπως σημειώνουν οι Κ. Λαγουβάρδος, Γ. Κύρος από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στην εικόνα, η οποία ελήφθη το πρωί της Δευτέρας, παρουσιάζεται η χιονοκάλυψη στα Λευκά Όρη (θέαση από τα νότια).

Η εικόνα προέρχεται από τον ευρωπαϊκό δορυφόρο Sentinel-2, με ανάλυση 10 μέτρων και παρουσιάζονται ύστερα από επεξεργασία από τη μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.