Δωρεάν Τεστ Μνήμης στον Δήμο Πλατανιά

Το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» του Δήμου Πλατανιά, σε συνεργασία με το Κέντρο Ημέρας Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Χανίων, διοργανώνουν δράση προληπτικού ελέγχου μνήμης την Τρίτη 28 Απριλίου 2026, στο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Πλατανιά στον Ταυρωνίτη, από τις 09:00 έως τις 14:00.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «στο πλαίσιο της δράσης θα πραγματοποιούνται δωρεάν τεστ μνήμης με στόχο τη διερεύνηση και τον έγκαιρο εντοπισμό πιθανών ενδείξεων γνωστικής έκπτωσης. Τα τεστ θα διενεργηθούν από την ψυχολόγο κα Άννα Δημοτάκη, MSc, PgD, Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κέντρου Ημέρας Νόσου Alzheimer Χανίων, καθώς και από την Κοινωνική Λειτουργό κα Μαρία Γλυνιαδάκη.

Η δράση απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να πραγματοποιήσει έναν αρχικό έλεγχο μνήμης, είτε λόγω ήπιων ανησυχητικών συμπτωμάτων είτε προληπτικά. Διευκρινίζεται ότι δεν αφορά άτομα με ήδη διαγνωσμένη μορφή άνοιας που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν, ωστόσο ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Δηλώσεις συμμετοχής-Πληροφορίες:

Στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» Δήμου Πλατανιά

Από 08:00 – 15:00

Τηλ.: 28213-41019 / 28213-41038 / 28213-40035 / 28213-40055»