Δωρεάν πρόγραμμα από τον Δήμο Χανίων για την προετοιμασία τελειόφοιτων μαθητών Λυκείου για Στρατιωτικές Σχολές – Σ.Ε.Φ.Α.Α

Από το Γραφείο Αθλητισμού του Δήμου Χανίων γνωστοποιείται η έναρξη δωρεάν

προγράμματος προετοιμασίας αθλημάτων, για μαθητές Γ΄ Λυκείου και απόφοιτους

παρελθόντων ετών, οι οποίοι ενδιαφέρονται για την εισαγωγή τους σε Στρατιωτικές

Σχολές και Σ.Ε.Φ.Α.Α., για το διδακτικό έτος 2025-256.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «οι προπονήσεις θα πραγματοποιούνται από Καθηγητές Φυσικής Αγωγής στο Εθνικό

Στάδιο Χανίων, καθημερινά από τις 14:00 έως τις 16:00. Το ακριβές πρόγραμμα

προπονήσεων θα καθοριστεί ανάλογα με τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων.

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να καταθέσουν στο

Γραφείο Αθλητισμού στο Κλειστό Κλαδισού τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1) Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (θα υπάρχει στο Γραφείο του Κλαδισού).

2) Ιατρική γνωμάτευση αποκλειστικά από Καρδιολόγο ότι μπορεί να συμμετέχει στις

προπονήσεις προετοιμασίας των αθλημάτων (δεκτό γίνεται και το δελτίο αθλητή

εφόσον έχει σφραγιστεί από τις 1/6/24 και έπειτα).

3) Υπεύθυνη δήλωση του Ν 15/1986 (θα υπάρχει στο Γραφείο του Κλαδισού).

4) Μια φωτογραφία ταυτότητας.

Η έναρξη των προπονήσεων προγραμματίζεται για την Δευτέρα 10/11/25, ενώ το

πρόγραμμα θα διαρκέσει έως 09/6/26.

Για πληροφορίες, απευθυνθείτε τηλεφωνικά στο 2821341790 (09:00 με 13:00) και

μέσω email: t-athlitismos@chania.gr»