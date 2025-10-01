Δωρεάν ίντερνετ στο λιμάνι της Γαύδου

Δωρεάν πρόσβαση στο internet για όλους υπάρχει από χθες στο λιμάνι της Γαύδου, την Καραβέ.

Πρόκειται για μια σημαντική διευκόλυνση για τους κατοίκους αλλά και για τους επισκέπτες του νησιού, με την πρωτοβουλία και χρηματοδότηση να ανήκουν στο Λιμενικό Ταμείο Χανίων, που «με συνέπεια στηρίζει τα λιμάνια της αρμοδιότητάς του», όπως αναφέρει ανακοίνωση του Δήμου Γαύδου.

Η δήμαρχος Λίλιαν Στεφανάκη (Φωτ.) ευχαριστεί το Λιμενικό Ταμείο και τα στελέχη του «για την πολύτιμη συμβολή τους», τονίζοντας πως «τέτοιες κινήσεις κάνουν την καθημερινότητα πιο εύκολη και το νησί μας πιο φιλόξενο».