Δωρεάν εξετάσεις στον Αποκόρωνα

Κλιμάκιο των Κινητών Ομάδων Υγείας του ΕΟΔΥ θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στις Βρύσες Αποκορώνου την Τρίτη 5 Μαΐου, προσφέροντας δωρεάν προληπτικές εξετάσεις σε κατοίκους της περιοχής.

Οι επισκέψεις κατ’ οίκον θα πραγματοποιηθούν από τις 9:00 έως τις 11:00 για άτομα με κινητικές δυσκολίες, ενώ από τις 11:00 έως τις 14:00 το κλιμάκιο θα βρίσκεται στο τοπικό ιατρείο για το κοινό. Οι εξετάσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, μέτρηση πίεσης, οξυγόνου, σακχάρου και βασικών αιματολογικών δεικτών.