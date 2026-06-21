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Δωρεάν εισιτήρια και πρόωρες αποπληρωμές χρέους

Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης
Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης
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Όπως φαίνεται, για την αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν χρειάζεται να προκηρυχθούν εκλογές για να ξεκινήσει η ασύντακτη παροχολογία. ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ βρέθηκαν αυτές τις ημέρες να συναγωνίζονται για το ποιος μπορεί να εξαγγείλει το «περισσότερο δωρεάν» στις δημόσιες συγκοινωνίες. Λίγες ημέρες νωρίτερα η κυβέρνηση είχε προχωρήσει στην πρόωρη αποπληρωμή σημαντικού μέρους του χρέους του πρώτου μνημονίου, εξοικονομώντας σημαντικά ποσά ετησίως από τόκους.

Η αίσθησή μου είναι ότι αυτό δεν είναι παρά μια μικρογραφία του τι πρόκειται να δούμε και να ακούσουμε όλους τους επόμενους μήνες μέχρι τις εκλογές: μέσα στον ανταγωνισμό τους, το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη και η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα χάνουν το μέτρο αλλά και τη σοβαρότητα που απαιτείται για να καταθέσουν σοβαρές προτάσεις προς τους πολίτες, μακριά από τον εντυπωσιασμό του «δωρεάν» και τις πυροτεχνηματικές εξαγγελίες. Η μάχη για τη δεύτερη θέση έχει προφανώς περισσότερη σημασία για αυτούς παρά η διατύπωση ενεός συνεκτικού οικονομικού προγράμματος. Και σε αυτή τη μάχη τα πυροτεχνήματα τους φαίνονται κατάλληλα. Δεν είναι όμως κατάλληλα για τις ανάγκες των πολιτών και για την άνοδο των εισοδημάτων στη χώρα.
Εμείς ως κυβέρνηση από την άλλη, οφείλουμε να επικεντρωθούμε και αυτό κάνουμε, στο πώς θα μεταφράζουμε κάθε ελάφρυνση σε μόνιμα μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος των πολιτών. Ήδη, χάρη στις έως τώρα εξοικονομήσεις το οικονομικό επιτελείο προετοιμάζει μια σειρά από μέτρα που προφανώς θα εξειδικευθούν μέχρι το φθινόπωρο και θα ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό.
Γιατί κόντρα σε αυτά που κατά καιρούς ισχυρίζονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης, το όφελος από κάθε πρόωρη αποπληρωμή ως κυβέρνηση το μεταφράζουμε σε μόνιμα μέτρα υπέρ του εισοδήματος των πολιτών. Από το 2019 μέχρι σήμερα οι πρόωρες αποπληρωμές που έχει εκτελέσει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας έχουν αποφέρει στον Προϋπολογισμό ετήσιο όφελος περίπου 1 δισ. ευρώ. Σε αυτό το όφελος και στη σταθερή βελτίωση των εσόδων βασίζουμε κάθε μέτρο που παίρνουμε και σε αυτά θα βασιστούν και όσα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ. Γιατί μπορεί η μάχη για το ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΑΣ του κ. Τσίπρα να δίνεται για τη δεύτερη θέση στις επερχόμενες κάλπες , η Νέα Δημοκρατία ωστόσο δίνει τη μάχη της διακυβέρνησης της χώρας. Και σε αυτή τη μάχη δεν αρκούν πυροτεχνήματα, χρειάζονται πραγματικά πυρομαχικά. Από τώρα, λοιπόν, φαίνεται ποιο θα είναι το δίλημμα για τους πολίτες και αυτό σίγουρα δεν θα είναι ποιος από τους κυρίους Τσίπρα και Ανδρουλάκη θα είναι δεύτερος. Μετά τη ΔΕΘ όλο αυτό θα έχει γίνει ξεκάθαρο και συγκεκριμένο και οι πολίτες θα έχουν πραγματικά την επιλογή στα χέρια τους.

*O Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης είναι βουλευτής Χανίων Ν.Δ.

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