Δωρεά ζωής στο Κέντρο Υγείας Κισσάμου – Στη μνήμη του μικρού Αντώνη

Μια σημαντική δωρεά έγινε στο Κέντρο Υγείας (Κ.Υ.) Κισσάμου, όπως ανακοίνωσε ο

Διευθυντής Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής, Συντονιστής Επιστημονικής Λειτουργίας

του Κ.Υ. Κισσάμου Δημήτρης Ανυφαντάκης.

Ο κ. Ανυφαντάκης κάνει λόγο για «δωρεά ζωής στη μνήμη του μικρού Αντώνη στο Κ.Υ. Κισσάμου» και αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Το Κέντρο Υγείας Κισσάμου ενισχύεται με έναν σύγχρονο 12κάναλο ηλεκτροκαρδιογράφο EDAN, δωρεά της εταιρείας Cretan Daily Cruises. Η χορηγία αυτή έχει βαθύ ανθρώπινο αποτύπωμα καθως πραγματοποιήθηκε στη μνήμη του μικρού Αντώνη Τριανταφυλλάκη, μετατρέποντας την απώλεια σε πράξη φροντίδας για την τοπική κοινωνία. Ο νέος εξοπλισμός λειτουργεί συμπληρωματικά στον υπάρχοντα καρδιογράφο της Μονάδας, ενισχύοντας τη διαχείριση καρδιολογικών περιστατικών με άμεσο όφελος για τους πολίτες, ώστε η μνήμη του μικρού Αντώνη να συνεχίζει να «χτυπά» μέσα από το έργο φροντίδας της Μονάδας».