Δωρεά στο 2ο ΕΠΑΛ Χανίων

Ευχαριστήρια ανακοίνωση για δωρεά ενός καινούριου κλιματιστικού σε αίθουσα διδασκαλίας γνωστοποίησε ο Σύλλογος Διδασκόντων και οι Μαθητές του 2ου ΕΠΑΛ Χανίων προς τον καθηγητή και συνάδελφο του κ. Τσικουράκη Ευστράτιο.

Όπως αναφέρει σχετικά:

«Η πράξη αυτή δείχνει έμπρακτα το ενδιαφέρον και την αγάπη του για το σχολείο και τους μαθητές μας. Τέτοιες πρωτοβουλίες μάς εμπνέουν όλους να συμβάλλουμε, ο καθένας με τον τρόπο του, στη βελτίωση του σχολικού μας περιβάλλοντος.

Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» για τη στήριξη και το παράδειγμα προσφοράς!

— Ο Σύλλογος Διδασκόντων & οι Μαθητές του ΒΜ1».