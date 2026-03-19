Δωρεά ηλεκτρονικών υπολογιστών στο Γυμνάσιο – Λύκειο Σφακίων

Στην δωρεά ηλεκτρονικών υπολογιστών με τον απαραίτητο εξοπλισμό τους στο Γυμνάσιο – Γενικό Λύκειο Χώρας Σφακίων «Γεώργιος Ξενουδάκης» προχώρησε Τράπεζα EUROBANK

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου Σφακίων «σημαντική δωρεά για την εκπαιδευτική και μαθητική κοινότητα του Δήμου Σφακίων, πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026 από την Τράπεζα EUROBANK, η οποία παρέδωσε στη δημοτική αρχή υπολογιστές με τον απαραίτητο εξοπλισμό τους.

Πρόκειται για δώδεκα κεντρικές μονάδες υπολογιστή, με οθόνες, πληκτρολόγια και mouse, εξοπλισμός ο οποίος θα διατεθεί στο Γυμνάσιο – Γενικό Λύκειο Χώρας Σφακίων «Γεώργιος Ξενουδάκης» ώστε να εξοπλισθεί η αίθουσα Πληροφορικής.

Η EUROBANK και ο Δημήτριος Δούβρης ως Περιφερειακός Διευθυντής Χανίων – Ρεθύμνου της τράπεζας, ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αίτημα του Δήμου Σφακίων, το οποίο υποβλήθηκε από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Παιδείας Βαρδή Γυπαράκη, με στόχο την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και με Η/Υ.

Ο Περιφερειακός Διευθυντής κ. Δούβρης, έχει όπως δήλωσε ο αντιδήμαρχος κ. Γυπαράκης, «Επανειλημμένα στηρίξει τον Δήμο Σφακίων με δωρεές εξοπλισμού τα έτη 2022 και 2023, οι οποίες είχαν διατεθεί για την ενίσχυση της αίθουσας Πληροφορικής του Γυμνασίου – Λυκείου Χώρας Σφακίων, Δημοτικών, Νηπιαγωγείων, του Κέντρου Υγείας Σφακίων και των υπηρεσιών του Δήμου Σφακίων». Όπως επεσήμανε ο Αντιδήμαρχος: «Στην ορεινή και απομακρυσμένη δημοτική μας κοινότητα, η πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες είναι η απόδειξη της προσπάθειας μας για την ισότιμη εκπαίδευση των νέων των Σφακίων. Η δωρεά της EUROBANK πέρα από πράξη γενναιοδωρίας και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, είναι η έμπρακτη στήριξη στην τοπική κοινωνία των Σφακίων η οποία αντανακλάται από την ενίσχυση των εκπαιδευτικών εφοδίων των μαθητών μας στην πορεία τους στο μέλλον».

Ο Δήμαρχος Σφακίων, Ιωάννης Ζερβός, δήλωσε πως: «Η κοινωνική ευαισθησία Τράπεζας, διοίκησης, στελεχών και εργαζομένων της, αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση, σημαντική πολύτιμη συμβολή, δεδομένου πως για τα παιδιά μας τα οποία μεγαλώνουν στα Σφακιά, οι υπολογιστές είναι κάτι παραπάνω από εργαλεία. Είναι τα «παράθυρα» στο κόσμο τα οποία με τη σημερινή δωρεά, τους δίδεται η ευκαιρία να τα ανοίξουν με μεγαλύτερη ευκολία ενισχύοντας παράλληλα το έργο των εκπαιδευτικών μας».

Δημοτική αρχή, διευθυντές των σχολείων αλλά και οι σύλλογοι των γονέων, εκφράζοντας τις ευχαριστίες τους, επισημαίνουν επίσης, ότι: «Η σημαντική αυτή δωρεά μεταξύ άλλων αποδεικνύει ότι η εταιρική κοινωνική ευαισθησία είναι ικανή να εξασφαλίσει όχι μόνο την ίση πρόσβαση στη γνώση και τις νέες τεχνολογίες, αλλά να εκμηδενίσει τόσο τις αποστάσεις όσο και τις γεωγραφικές προκλήσεις. Η προσφορά της EUROBANK δεν είναι απλώς μία δωρεά εξοπλισμού αλλά μία επένδυση στο μέλλον των μαθητών μας, των παιδιών μας, διότι η αλληλεγγύη και το ουσιαστικό ενδιαφέρον έχει αποδειχθεί πως χτίζουν γέφυρες γνώσης για κάθε μαθητή, όσο απομακρυσμένο κι αν είναι το σχολείο του».