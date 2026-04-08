Δωρεά έργου τέχνης στον Δήμο Χανίων

Τη δωρεά ενός ιδιαίτερου έργου τέχνης αποδέχτηκε πρόσφατα ο Δήμαρχος Χανίων, κ. Παναγιώτης Σημανδηράκης από την καλλιτέχνιδα και ιατρό Τζέτα Δουλαβέρη, η οποία δραστηριοποιείται ενεργά στον εικαστικό χώρο, με συμμετοχές σε εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «το έργο παρουσιάζει ένα ζωγραφικό πορτρέτο άνδρα από τα Σφακιά Χανίων, αποδοσμένο με ζεστές, γήινες αποχρώσεις που ενισχύουν την αίσθηση οικειότητας και αυθεντικότητας. Η μορφή αποπνέει ηρεμία, βιωμένη εμπειρία και εσωτερική υπερηφάνεια, ενώ η έκφραση του προσώπου και η στάση του σώματος αναδεικνύουν με διακριτικό τρόπο την έντονη κρητική ταυτότητα. Η παραδοσιακή ενδυμασία συμπληρώνει την απεικόνιση, λειτουργώντας ως ισχυρό σύμβολο της τοπικής παράδοσης.

Αποδεχόμενος τη δωρεά, ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, τόνισε: «Εκ μέρους του Δήμου Χανίων, ευχαριστώ θερμά την καλλιτέχνιδα Τζέτα Δουλαβέρη για την ευγενική της πρωτοβουλία και τη σημαντική της συμβολή στον πολιτισμό της πόλης μας. Είμαστε βέβαιοι ότι το έργο θα βρει την κατάλληλη θέση σε έναν από τους χώρους του Δήμου εμπλουτίζοντας την πολιτιστική μας συλλογή»»