Δώρα Ανδρεαδάκη: «Τα όνειρα είναι σήμερα πιο απαραίτητα από ποτέ»

«Σε µια εποχή που µοιάζει κυνική και πεζή, τα όνειρα είναι πιο απαραίτητα από ποτέ. Μας παρακινούν και µας δίνουν νόηµα στη ζωή, αλλά και ελπίδα για να συνεχίζουµε. Μας βοηθούν να µένουµε κοντά σε αυτά που πραγµατικά θέλουµε».

Η Χανιώτισσα συγγραφέας ∆ώρα Ανδρεαδάκη στο καινούριο της βιβλίο που έχει τίτλο «Το όνειρο της Ελίζας», που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Memento σε εικονογράφηση της Missy Merida (Έλενα Καρανικολού), καταπιάνεται µε τη σηµασία των ονείρων στη ζωή µας. Ένα παραµύθι για παιδιά που καλό θα ήταν να διαβάσουµε κι όλοι εµείς οι µεγαλύτεροι, για να θυµηθούµε όνειρα και επιθυµίες που συχνά παρασέρνει στο διάβα της η καθηµερινότητα. Μια ιστορία πείσµατος και στοχοπροσήλωσης, αγάπης και εµπιστοσύνης, που γεννήθηκε από ένα πραγµατικό όνειρο για να µετουσιωθεί σε παραµύθι και να συναντήσει όλους αυτούς που επιµένουν να ονειρεύονται ακόµα κι όταν είναι… ξύπνιοι.

•Πώς γεννήθηκε «Το όνειρο της Ελίζας»; Ποιο ήταν το ερέθισµα για να εµπνευστείς την ιστορία;

Το «Όνειρο της Ελίζας» γεννήθηκε από ένα όνειρο που είχε δει πριν πολλά χρόνια µια πολύ αγαπηµένη µου φίλη, η Κατερίνα, στην οποία είναι αφιερωµένο και το βιβλίο. Στο όνειρό της υπήρχε µια πανύψηλη σκάλα, εκείνη βρισκόταν στην κορυφή και εγώ ανέβαινα προσπαθώντας να τη φτάσω. Κάποια στιγµή έφτασα κοντά της και µου έδωσε το χέρι της για να µε βοηθήσει να ανέβω. Αυτή η εικόνα έµεινε µέσα µου και έγινε η αφορµή για να γεννηθεί αυτό το βιβλίο.

•Θα λέγαµε ότι η ιστορία του βιβλίου είναι µια ιστορία πείσµατος, επιµονής, αγάπης και εµπιστοσύνης, µε φόντο τη σχέση παιδιού και γονέα. Τι θα έλεγες ότι είναι πιο σηµαντικό να προσφέρουν στις µέρες µας οι γονείς στα παιδιά τους; Και πού πιστεύεις ότι χάνεται συχνά το «παιχνίδι»;

Το πιο σηµαντικό πράγµα που µπορούν να προσφέρουν οι γονείς στα παιδιά τους είναι η αγάπη. Και έπειτα η εµπιστοσύνη, να τα ενθαρρύνουν, να δείχνουν κατανόηση και να αποδέχονται τα ελαττώµατά τους, ως ανθρώπους που δεν είναι τέλειοι. Το «παιχνίδι», κατά τη γνώµη µου, χάνεται συχνά στη δυσκολία να κρατηθούν σταθερά όρια. Τα όρια όµως είναι απαραίτητα, όχι ως τιµωρία ή περιορισµό, αλλά ως σταθερότητα. Μέσα από αυτά, τα παιδιά νιώθουν ασφάλεια.

•Στο βιβλίο η πρωταγωνίστρια φαίνεται να αγωνιά για το πως θα κάνει πραγµατικότητα τα όνειρά της. Τι θέση έχουν τα όνειρα σε µια εποχή κυνικά πεζή όπως η δική µας;

Σε µια εποχή που µοιάζει κυνική και πεζή, τα όνειρα είναι πιο απαραίτητα από ποτέ. Μας παρακινούν και µας δίνουν νόηµα στη ζωή, αλλά και ελπίδα για να συνεχίζουµε. Μας βοηθούν να µένουµε κοντά σε αυτά που πραγµατικά θέλουµε. Οι στόχοι µας, τα όνειρά µας, είναι η κινητήριος δύναµη για να προχωράµε µπροστά, να εξελισσόµαστε και να προσπαθούµε για το καλύτερο. ∆εν πρέπει να επιτρέπουµε στις καθηµερινές υποχρεώσεις να παραµερίζουν τα όνειρά µας και να τα βάζουµε σε δεύτερη µοίρα, γιατί έτσι ακυρώνουµε ένα σηµαντικό κοµµάτι του εαυτού µας. Τα όνειρά µας, οι βαθύτερες επιθυµίες µας, αξίζουν να είναι προτεραιότητα και να παλεύουµε για αυτά.

•Πόση… ∆ώρα περιέχει η Ελίζα; Πόσο δηλαδή κοντά βρίσκεσαι ως ιδιοσυγκρασία µε την ηρωίδα σου;

Η Ελίζα κρύβει αρκετή ∆ώρα µέσα της. Τον ενθουσιασµό, την ευαισθησία, την αισιοδοξία και την πίστη ότι κάτι καλό θα προκύψει από όσα κάνει. Από την άλλη, εγώ ίσως έχω λιγότερο πείσµα και δεν είµαι πάντα τόσο προσηλωµένη στους στόχους µου. Ίσως µέσα από εκείνη να εκφράζω και µια πιο τολµηρή πλευρά του εαυτού µου, αυτή που δεν φοβάται να δοκιµάσει και να επιµείνει.

•Ποιες είναι οι µεγαλύτερες «παγίδες» που πρέπει να αποφύγει ένας συγγραφέας όταν γράφει βιβλία για παιδιά;

Η συγγραφή για παιδιά είναι απαιτητική. Μία από τις κυριότερες παγίδες που πρέπει να αποφεύγονται είναι ο έντονος διδακτισµός. Τα µηνύµατα χρειάζεται να περνούν έµµεσα µέσα από την ιστορία και τις πράξεις των ηρώων, ώστε το παιδί να τα αντιλαµβάνεται και να τα ανακαλύπτει µόνο του. Έπειτα, τα βιβλία πρέπει να είναι αισιόδοξα, χωρίς όµως να κρύβουν την πραγµατικότητα, που πολλές φορές µπορεί να είναι σκληρή. Τα παιδιά καταλαβαίνουν και γνωρίζουν πολύ περισσότερα απ’ ό,τι συχνά πιστεύουµε, γι’ αυτό δεν πρέπει να τα υποτιµάµε. Ακόµη, η γλώσσα δεν χρειάζεται να είναι υπερβολικά απλοϊκή. Οφείλει να ταιριάζει στην ηλικία στην οποία απευθύνεται το βιβλίο, αλλά ταυτόχρονα να δίνει χώρο στα παιδιά να ανακαλύπτουν νέες λέξεις.

Τέλος, είναι σηµαντικό να γράφουµε µε γνώµονα τις σηµερινές ανάγκες και ανησυχίες των παιδιών, χωρίς να επηρεαζόµαστε υπερβολικά από τη δική µας οπτική ως ενήλικες, γιατί η δική τους πραγµατικότητα είναι διαφορετική.

•Έχεις µπει στον πειρασµό να γράψεις λογοτεχνία για µεγάλους; Είναι κάτι που σκέφτεσαι;

Όχι, είναι κάτι που δεν νιώθω την ανάγκη να κάνω, τουλάχιστον προς το παρόν. Κάποιες φορές, βέβαια, έχω σκεφτεί να δοκιµάσω να γράψω κάποιο διήγηµα. Μου αρέσει αυτή η µορφή, γιατί είναι πιο σύντοµη, µε πιο άµεση εξέλιξη και ένταση. Όπως και να έχει, ο χρόνος θα δείξει.