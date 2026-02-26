menu
Διεθνή

ΔΟΜ: Χιλιάδες σκοτώθηκαν μεταναστεύοντας το 2025

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Σχεδόν 8.000 άνθρωποι έχασαν πέρυσι τη ζωή τους ή χάθηκαν τα ίχνη τους σε επικίνδυνες μεταναστευτικές διαδρομές, όπως στον διάπλου της Μεσογείου ή στη διαδρομή από το Κέρας της Αφρικής, αλλά ο πραγματικός απολογισμός είναι πολύ υψηλότερος καθώς οι περικοπές στη χρηματοδότηση έχουν πλήξει την πρόσβαση ανθρωπιστικών οργανώσεων και την καταγραφή των θανάτων, δήλωσε η υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών.

Οπως μετέδωσε το ertnews, οι νόμιμες διαδρομές για τη μετανάστευση περιορίζονται, εξωθώντας περισσότερους ανθρώπους στα χέρια διακινητών, δήλωσε ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ /ΙΟΜ) καθώς η Ευρώπη, οι ΗΠΑ και άλλες περιοχές ενισχύουν την επιβολή και επενδύουν σημαντικά στην αποτροπή.

«Η συνεχιζόμενη απώλεια ζωών σε μεταναστευτικές διαδρομές είναι μια παγκόσμια αποτυχία που δεν μπορούμε να αποδεχθούμε ως φυσιολογική», δήλωσε η διευθύντρια του ΔΟΜ Έιμι Πόουπ: «Οι θάνατοι αυτοί δεν είναι αναπόφευκτοι. Όταν οι ασφαλείς διαδρομές είναι μη προσβάσιμες, οι άνθρωποι εξωθούνται σε επικίνδυνα ταξίδια και στα χέρια διακινητών. Πρέπει τώρα να διευρύνουμε τις ασφαλείς και τακτικές διαδρομές και να διασφαλίζουμε ότι αυτοί που βρίσκονται σε ανάγκη μπορούν να τύχουν προστασίας, ανεξάρτητα από το καθεστώς τους».

Αν και οι θάνατοι στις μεταναστευτικές διαδρομές μειώθηκαν σε 7.667 το 2025 από σχεδόν 9.200 το 2024 καθώς λιγότεροι άνθρωποι επιχείρησαν επικίνδυνα ταξίδια –κυρίως στην αμερικανική ήπειρο—, η μείωση αντανακλά την περιορισμένη πρόσβαση στην πληροφόρηση και το έλλειμμα στη χρηματοδότηση που έχουν περιπλέξει τις προσπάθειες να καταγραφούν οι απώλειες, δήλωσε ο ΔΟΜ.

Ο ΔΟΜ είναι μια από τις αρκετές ανθρωπιστικές οργανώσεις που έχουν πληγεί από σημαντικές περικοπές στην αμερικανική βοήθεια, έχοντας αναγκαστεί να μειώσει ή να αναστείλει προγράμματα με τρόπους που, όπως υποστηρίζει, θα επηρεάσουν σοβαρά τους μετανάστες.

Οι θαλάσσιες διαδρομές παραμένουν μεταξύ αυτών με τα περισσότερα θύματα, με τουλάχιστον 2.108 νεκρούς ή αγνοούμενους στη Μεσόγειο πέρυσι και 1.047 στη διαδρομή του Ατλαντικού προς τις ισπανικές Κανάριες Νήσους, δήλωσε η υπηρεσία.

Περίπου 3.000 θάνατοι μεταναστών καταγράφηκαν στην Ασία, με περισσότερους από τους μισούς να είναι Αφγανοί, και 922 έχασαν τη ζωή τους περνώντας από το Κέρας της Αφρικής, από την Υεμένη προς τις χώρες του Κόλπου, σε μια σημαντική αύξηση σε σχέση με πέρυσι. Σχεδόν όλοι τους ήταν Αιθίοπες, πολλοί εκ των οποίων χάθηκαν σε τρία μεγάλα ναυάγια.

Η τάση συνεχίστηκε και το 2026, με τους θανάτους μεταναστών στη Μεσόγειο να φθάνουν τους 606 έως τις 24 Φεβρουαρίου, πρόσθεσε ο ΔΟΜ

