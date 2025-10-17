Δολοφονήθηκε ο πρόεδρος της Καρμιώτισσας

Σοκ έχει προκαλέσει στην Κύπρο η δολοφονική επίθεση, σήμερα το πρωί στη Λεμεσό, με θύμα τον πρόεδρο της Καρμιώτισσας, Σταύρο Δημοσθένους. Σύμφωνα με ΜΜΕ του νησιού ο δράστης του εγκλήματος, ο οποίος προπορευόταν του οχήματος του Δημοσθένους, του ανέκοψε την πορεία και τον πυροβόλησε αρκετές φορές. Ο πρόεδρος της Καρμιώτισσας και πρώην παράγοντας του Αρη Λεμεσού. σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, βρισκόταν εντός του αυτοκινήτου του και δέχθηκε πυροβολισμούς από πρόσωπο που επέβαινε σε μοτοσυκλέτα. Η Καρμιώτισσα υποβιβάστηκε την περσινή σεζόν από την Α’ κατηγορίας του κυπριακού πρωταθλήματος.