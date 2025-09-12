Δολοφονία Κέρκ: Σύλληψη υπόπτου στη Γιούτα

Ένας νέος άνδρας από τη Γιούτα που θεωρείται ύποπτος για τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ σε πανεπιστήμιο στην πόλη Όρεμ βρίσκεται σήμερα υπό κράτηση, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο κυβερνήτης της Γιούτα Σπένσερ Κοξ.

“Τον έχουμε”, είπε ο Κοξ στους δημοσιογράφους.

Ο ύποπτος, που ταυτοποιήθηκε ως ο Τάιλερ Ρόμπινσον, ομολόγησε σε έναν οικογενειακό φίλο — ή “υπαινίχθηκε ότι διέπραξε τον φόνο” σε αυτόν τον φίλο– και αυτό το πρόσωπο με τη σειρά του επικοινώνησε με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Ουάσινγκτον χθες, Πέμπτη.

Μέλος της οικογένειας που απάντησε σε ερωτήσεις των ερευνητών είπε πως ο Ρόμπινσον είχε γίνει πιο πολιτικοποιημένος τελευταία και μιλούσε με υποτιμητικό τρόπο για τον Κερκ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Κοξ.