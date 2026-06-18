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ΔΟΕ: Τα Στενά του Ορμούζ έκλεισαν μία φορά και μπορεί να ξανακλείσουν

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας Φατίχ Μπιρόλ χαιρέτισε την υπογραφή της προσωρινής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν και ζήτησε το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ βάσει προϋποθέσεων.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, ο Φατίχ Μπιρόλ δήλωσε κατά την διάρκεια εκδήλωσης στην Κωνσταντινούπολη ότι πολλές χώρες επανεξετάζουν τις ενεργειακές τους πολιτικές και ότι είναι σαφές ότι ο θαλάσσιος δίαυλος μπορεί να αποκλεισθεί εκ νέου, με το δεδομένο ότι το Ιράν απέκλεισε τα Στενά κατά την κατά την διάρκεια της πολεμικής σύγκρουσης.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας θα συζητήσει νέες στρατηγικές με πολλές χώρες αφού η κρίση έχει αναδιαμορφώσει τον ενεργειακό χάρτη, τόνισε και πρόσθεσε ότι η «εμπιστοσύνη» είναι κρίσιμος παράγοντας στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας, όπου οι τιμές έχουν σημειώσει πτώση από την ανακοίνωση της επίτευξης συμφωνίας.

Η συμφωνία προβλέπει ότι η Τεχεράνη θα ανοίξει το Ορμούζ και ότι οι ΗΠΑ θα άρουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Τα Στενά πρέπει να ανοίξουν «χωρίς όρους» ώστε όλες οι πλευρές «να έχουν την πεποίθηση ότι είναι ασφαλείς», είπε ο Φατίχ Μπιρόλ προσθέτοντας: «Τώρα θα δούμε τις λεπτομέρειες της συμφωνίας και την διαπραγματευτική διαδικασία και τι θα γίνει μετά».

«Το βάζο έσπασε. Τώρα, όλοι γνωρίζουν ότι τα Στενά του Ορμούζ έκλεισαν μία φορά και μπορεί να ξανακλείσουν».

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