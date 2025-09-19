menu
Αθλητικά

ΔΟΕ: «Οι Ολυμπιακοί Αγώνες και ο αθλητισμός θα παραμείνουν πολιτικά ουδέτεροι»

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) με ανακοίνωσή της επιβεβαίωσε ότι «ο αθλητισμός πρέπει να ενώνει τον κόσμο σε έναν ειρηνικό ανταγωνισμό», σημειώνοντας ότι «οι Ολυμπιακοί Αγώνες και ο αθλητισμός θα παραμείνουν πολιτικά ουδέτεροι και θα μπορούν να τηρήσουν την αποστολή τους να ενώσουν τον κόσμο σε έναν ειρηνικό ανταγωνισμό».

Όπως αναφέρεται «σε έναν κόσμο που συγκλονίζεται από συγκρούσεις και διχασμούς, το Εκτελεστικό Συμβούλιο (ΕΟΕ) της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ) πιστεύει ακράδαντα ότι ο αθλητισμός πρέπει να παραμείνει φάρος ελπίδας μια δύναμη που φέρνει ολόκληρο τον κόσμο κοντά σε έναν ειρηνικό ανταγωνισμό. Αυτό βρίσκεται στην καρδιά του Ολυμπιακού Κινήματος και πηγάζει από τις Θεμελιώδεις Αρχές του Ολυμπισμού».

Και συνεχίζει: «Δυστυχώς, υπάρχουν πολλοί πόλεμοι και συγκρούσεις που επηρεάζουν εκατομμύρια αθώους ανθρώπους σε αυτόν τον κόσμο. Κάθε θύμα ενός πολέμου είναι πάρα πολύ. Η ΔΟΕ πιστεύει βαθιά ότι οι διαφορές μεταξύ των εθνών πρέπει να επιλύονται μέσω διαλόγου, όχι βίας.

Η ΔΟΕ ανησυχεί για τη διακοπή των αγώνων σε όλο τον κόσμο, τον περιορισμό της πρόσβασης των αθλητών στις χώρες υποδοχής και το μποϊκοτάζ και την ακύρωση των αγώνων λόγω πολιτικών εντάσεων. Αυτές οι ενέργειες στερούν από τους αθλητές το δικαίωμά τους να αγωνίζονται ειρηνικά και εμποδίζουν το Ολυμπιακό Κίνημα να δείξει τη δύναμη του αθλητισμού.

Ο Ολυμπιακός Χάρτης αναγνωρίζει “ότι ο αθλητισμός λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της κοινωνίας” και ότι “οι αθλητικοί οργανισμοί εντός του Ολυμπιακού Κινήματος εφαρμόζουν πολιτική ουδετερότητα”. Επιπλέον, τα Ηνωμένα Έθνη (ΟΗΕ) έχουν επανειλημμένα επιβεβαιώσει μέσω ψηφισμάτων της Γενικής Συνέλευσης την αυτονομία του αθλητισμού και την ουδετερότητα της ΔΟΕ. Αυτά τα ψηφίσματα είναι κάτι περισσότερο από συμβολικά – αποτελούν έκκληση για την προστασία του ιερού χώρου του αθλητισμού από τις διαιρέσεις του κόσμου.

Η ικανότητα του αθλητισμού να ενώνει αποδείχθηκε αναμφισβήτητα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024, όπου αθλητές από τις περιοχές και των 206 Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών (ΕΟΕ) και η Ολυμπιακή Ομάδα Προσφύγων έζησαν αρμονικά στο Ολυμπιακό Χωριό και αγωνίστηκαν ειρηνικά στον αγωνιστικό χώρο. Με αυτό το πνεύμα, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΟΕ έχει δεσμευτεί να βρει μια οδό για να συμμετάσχει κάθε ΕΟΕ με τους αθλητές της στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων Ντακάρ 2026.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας “Έτοιμοι για το Μέλλον” της ΔΟΕ, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΟΕ αποφάσισε σήμερα να συστήσει μια Ομάδα Εργασίας για την Προστασία των Θεμελιωδών Αρχών του Ολυμπισμού. Στόχος της είναι να διασφαλιστεί ότι η ΔΟΕ, οι Ολυμπιακοί Αγώνες και ο αθλητισμός θα παραμείνουν πολιτικά ουδέτεροι και θα μπορούν να τηρήσουν την αποστολή τους να ενώσουν τον κόσμο σε έναν ειρηνικό ανταγωνισμό. Οι αθλητές έχουν μια απίστευτη ευκαιρία να αναδείξουν τις Ολυμπιακές αξίες και να παίξουν τον ρόλο των πρεσβευτών της ειρήνης σύμφωνα με τις Θεμελιώδεις Αρχές του Ολυμπισμού».

