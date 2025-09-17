ΔΟΕ: Απέρριψε το αίτημα για αποκλεισμό του Ισραήλ από διεθνείς διοργανώσεις

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) απέρριψε το αίτημα του Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ να αποκλείσει το Ισραήλ από τις διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός δήλωσε τη Δευτέρα (15/9) ότι «μέχρι να τελειώσει η βαρβαρότητα, ούτε η Ρωσία ούτε το Ισραήλ δεν πρέπει να συμμετέχουν σε κανέναν διεθνή αγώνα», μετά τις διαμαρτυρίες που αμαύρωσαν τον ποδηλατικό αγώνα της Ισπανίας, ο οποίος διακόπηκε στο τελικό στάδιο στη Μαδρίτη από διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης που αμφισβητούσαν τη συμμετοχή της ισραηλινής ομάδας.

Σε δήλωσή της στο ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων (EFE), η ΔΟΕ ανέφερε ότι «τόσο η ΔΟΕ όσο και η ΔΟΕ της Παλαιστίνης αναγνωρίζονται από την Επιτροπή και έχουν ίσα δικαιώματα. Και οι δύο σέβονται τον Ολυμπιακό Χάρτη».

Η ΔΟΕ τόνισε επίσης ότι Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι αθλητές «έζησαν ειρηνικά μαζί κατά τη διάρκεια των προηγούμενων Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι» στο Ολυμπιακό Χωριό».

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή υπενθύμισε επίσης ότι αναγνώρισε την Παλαιστίνη, οι αθλητές της οποίας συμμετέχουν στους Αγώνες από το 1996 στην Ατλάντα και δεν έχουν χάσει καμία διοργάνωση από τότε, αν και χωρίς να κερδίσουν μετάλλια.

Σημείωσε ότι διατηρεί επί του παρόντος κυρώσεις κατά αθλητών από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να εκπροσωπήσουν τις αντίστοιχες χώρες τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού και οι οποίοι το έκαναν με το ακρωνύμιο AIN (Neutral Individual Athletes) λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.