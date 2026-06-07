Δώδεκα τραυματίες από σφαίρες στο περιθώριο φεστιβάλ στο Οχάιο των ΗΠΑ

Τουλάχιστον δώδεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες Σάββατο στην πόλη Τολίντο, στην αμερικανική πολιτεία Οχάιο (βορειοανατολικά), στο περιθώριο τοπικού φεστιβάλ, ενημέρωσε η αστυνομία, που ως αυτό το στάδιο δεν έχει προχωρήσει στη σύλληψη κανενός υπόπτου.

«Δώδεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν από σφαίρες», δυο από τους οποίους βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, είπε, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, στον Τύπο ο υπαρχηγός της αστυνομίας στην Τολίντο, ο Τζόσεφ Χέφερναν, προσθέτοντας πως δεν έχει τεθεί υπό κράτηση κάποιος ύποπτος μέχρι στιγμής.

Κατά τα πρώτα στοιχεία, τουλάχιστον δυο άνθρωποι άνοιξαν πυρ, διευκρίνισε. «Πιθανόν πυροβόλησαν ο ένας εναντίον του άλλου», εκτίμησε.

Το επεισόδιο καταγράφηκε κοντά στην παλιά πόλη, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη το διήμερο Old West End Festival, που κάθε χρόνο προσφέρει στους επισκέπτες συναυλίες, αγορές, εκθέσεις κι εκδηλώσεις, σύμφωνα με τον ιστότοπό του.

Οι αρχές παίρνουν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και εξετάζουν βίντεο που κατέγραψαν παρόντες με κινητά τηλέφωνα. Παρότρυναν τους πολίτες να τους κοινοποιήσουν οποιαδήποτε πληροφορία θα μπορούσε να βοηθήσει να συλλάβουν τους υπόπτους.

Κατά τον Νταν Γκέρκεν, αξιωματικό της αστυνομίας, τα περισσότερα θύματα ήταν γύρω στα είκοσι. «Έχω πάει σε πολλούς τόπους εγκλημάτων, αλλά αυτό ήταν αληθινά κάτι διόλου συνηθισμένο», σημείωσε.

Στις ΗΠΑ κυκλοφορούν περισσότερα πυροβόλα απ’ ό,τι κάτοικοι κι η πρόσβαση σε αυτά, ή η απόκτησή τους, είναι κατά κανόνα εύκολη υπόθεση. Η χώρα μετράει κάθε χρόνο χιλιάδες νεκρούς εξαιτίας βίαιων επεισοδίων με τη χρήση όπλων, περισσότερους από οποιοδήποτε άλλο οικονομικά ανεπτυγμένο κράτος, χωρίς καν να λογαριάζονται οι αυτοκτονίες.