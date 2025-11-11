Δώδεκα νεκροί σε επίθεση αυτοκτονίας στο Ισλαμαμπάντ

Δώδεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα και 27 τραυματίστηκαν έξω από δικαστήριο στην πρωτεύουσα του Πακιστάν Ισλαμαμπάντ, σε επίθεση αυτοκτονίας, την ευθύνη για την οποία ανέλαβαν οι Ταλιμπάν του Πακιστάν (TTP), σε μια περίοδο περιφερειακών εντάσεων με το Αφγανιστάν.

«Στις 12:39 (τοπική ώρα, 09:39 ώρα Ελλάδας) έγινε επίθεση αυτοκτονίας στο Καχέρι» όπου βρίσκεται το δικαστήριο, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Μοχσίν Νακβί σε δημοσιογράφους στο σημείο, κάνοντας λόγο για 12 νεκρούς και 27 τραυματίες.

Ο βομβιστής προσπάθησε να εισέλθει πεζή στο δικαστήριο αλλά πυροδότησε τον μηχανισμό έξω από αυτό, κοντά σε όχημα της αστυνομίας, αφότου περίμενε εκεί για 10-15 λεπτά, δήλωσε ο Νακβί.

Την ευθύνη για την επίθεση αυτοκτονίας ανέλαβαν οι Ταλιμπάν του Πακιστάν (TTP), μια ένοπλη οργάνωση που δηλώνει ότι έχει την ίδια ιδεολογία με τους Ταλιμπάν της Καμπούλ και συχνά στοχοθετεί τις πακιστανικές δυνάμεις ασφαλείας.

«Σήμερα, ένα από τα μέλη μας επιτέθηκε σε δικαστήριο στο Ισλαμαμπάντ», δήλωσε η οργάνωση σε ανακοίνωση που δόθηκε στους δημοσιογράφους. «Θα εξαπολυθούν επιθέσεις κατά εκείνων που εκδίδουν αποφάσεις με βάση τον μη ισλαμικό νόμο, αυτούς που τις εκτελούν και αυτούς που τους προστατεύουν, έως ότου η σαρία να κυριαρχήσει σε όλη τη χώρα».

Η επίθεση αυτή δημιουργεί φόβους για κλιμάκωση μεταξύ του Πακιστάν και του Αφγανιστάν, που τον Οκτώβριο είχαν μια εβδομάδα βίαιων συγκρούσεων.

Αντιμέτωπο με έξαρση των επιθέσεων κατά των δυνάμεων ασφαλείας του, το Ισλαμαμπάντ ζητά από το γειτονικό Αφγανιστάν εγγυήσεις ότι θα σταματήσει να στηρίζει τους Ταλιμπάν του Πακιστάν.

Οι δύο χώρες συμφώνησαν σε εύθραυστη εκεχειρία, αλλά δεν κατάφεραν να διευκρινίσουν τις λεπτομέρειές της στη διάρκεια πολλών γύρων διαπραγμάτευσης και απειλούν ότι θα ξεκινήσουν και πάλι οι εχθροπραξίες στην περίπτωση επίθεσης στο έδαφός τους.

«Χάος»

«Καθώς στάθμευσα το αυτοκίνητό μου και μπήκα στο συγκρότημα… άκουσα μια ισχυρή έκρηξη στην είσοδο», δήλωσε ο δικηγόρος Ρουστάμ Μαλίκ.

«Ήταν το απόλυτο χάος, δικηγόροι και πολίτες έτρεχαν προς το εσωτερικό του συγκροτήματος. Είδα δύο πτώματα να κείτονται κοντά στην πόρτα και πολλά αυτοκίνητα να καίγονται», πρόσθεσε ο δικηγόρος, ένας από τους μάρτυρες που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι δυνάμεις ασφαλείας απέκλεισαν την περιοχή, όπου βρίσκονται επίσης πολλές κυβερνητικές υπηρεσίες.

Το Ισλαμαμπάντ θεωρείται μια σχετικά ασφαλής πόλη σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα, με την τελευταία επίθεση εκεί να γίνεται τον Δεκέμβριο του 2022.

Ο υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι η επίθεση αυτοκτονίας στο Ισλαμαμπάντ έγινε μία ήμερα μετά την επίθεση σε σχολή στην επαρχία Χιμπέρ-Παχτούνκβα (βορειοδυτικά, στα σύνορα με το Αφγανιστάν).

«Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αυτή την επίθεση, ο δράστης ήταν Αφγανός», δήλωσε ο υπουργός σήμερα, κατηγορώντας το «Αφγανιστάν για άμεση ανάμιξη».

Το Πακιστάν και το Αφγανιστάν συγκρούστηκαν στα μέσα Οκτωβρίου με ασυνήθιστη ένταση, κυρίως κατά μήκος των συνόρων τους. Περισσότεροι από 70 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων περίπου 50 Αφγανοί πολίτες, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη.