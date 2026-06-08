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Δευτέρα, 8 Ιουνίου, 2026
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Διπλός θρίαμβος για Π. Πελεκανάκη στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο ολοκλήρωσε την παρουσία του στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Δρόμου στο Κόσοβο ο αθλητής του Τάλω ΑΝΕΚ Lines Παναγιώτης Πελεκανάκης, πετυχαίνοντας το απόλυτο “2 στα 2” επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση.

Μετά τη νίκη στην Ατομική Χρονομέτρηση Παίδων, όπου κυριάρχησε απόλυτα και τερμάτισε με μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο αθλητή, ο Παναγιώτης πρόσθεσε ακόμη μία σπουδαία επιτυχία στο ενεργητικό του, κατακτώντας την 1η θέση στον αγώνα αντοχής δρόμου.
Ο αγώνας εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ. Ο Έλληνας πρωταθλητής βρέθηκε αρχικά στο δεύτερο γκρουπ των αθλητών, όμως με εξαιρετική τακτική, αποφασιστικότητα και αγωνιστικό θάρρος πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή αντεπίθεση.
Κατάφερε να γεφυρώσει τη διαφορά από τον αποσπασμένο Τούρκο αθλητή που βρισκόταν επικεφαλής και, στην τελική ευθεία, έδειξε την ανωτερότητά του, κερδίζοντας τη μάχη του σπριντ, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο.
Η διπλή αυτή επιτυχία αποτελεί σπουδαία διάκριση τόσο για τον ίδιο τον αθλητή όσο και για την ελληνική ποδηλασία, επιβραβεύοντας τις προσπάθειες, την αφοσίωση και τη συστηματική δουλειά που πραγματοποιεί καθημερινά.
«Θερμά συγχαρητήρια στον Παναγιώτη Πελεκανάκη για την εξαιρετική του παρουσία και την κατάκτηση δύο χρυσών μεταλλίων σε ισάριθμα αγωνίσματα, εκπροσωπώντας επάξια τα ελληνικά χρώματα στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα.
Δύο αγώνες, δύο χρυσά μετάλλια, μία σπουδαία εμφάνιση που αφήνει πολλές υποσχέσεις για το μέλλον.
Στον αγώνα αντοχής εφήβων ο αθλητής μας Διαμαντάκης Μιχάλης κατετάγη 15ος μετά από αρκετά καλή εμφάνιση αλλά δυστυχώς αγωνιζόταν μόνος του με τα ελληνικά χρώματα.»

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