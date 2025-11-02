«Διπλός» Αντετοκούνμπο αλλά ήττα για τους Μπακς

O Γιάννης Αντετοκούνμπο έκλεισε εντυπωσιακά τη βραδιά, αλλά αυτό δεν αποδείχθηκε αρκετό στους Μπακς που γνώρισαν την ήττα με 135-133 από τους Κινγκς στο «Fiserv Forum».

Ο Έλληνας σούπερ σταρ έφτασε σε double-double με 26 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ ευστόχησε σε 9/14 βολές

Όμως οι 31 πόντοι του Ζακ ΛαΒίν οδήγησαν μια τετράδα σκόρερ του Σακραμέντο σε τουλάχιστον 24 πόντους, καθώς οι Κινγκς έβαλαν τέλος σε τρεις ήττες.

Ο ΛαΒίν ευστόχησε σε 6/13 τρίποντα, φτάνοντας στον πέμπτο αγώνα του με πάνω από 30 πόντους σε έξι αγώνες αυτή τη σεζόν. Ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν πρόσθεσε 29 πόντους, ο Ντομάντας Σαμπόνις σημείωσε 24, ρεκόρ σεζόν, και ο Ντένις Σρόντερ είχε άλλους 24 πόντους για να βοηθήσει το Σακραμέντο να κρατήσει τους Μπακς μακριά κατά τη διάρκεια ενός εντυπωσιακού τέταρτου δεκαλέπτου.

Οι Κινγκς, παίζοντας το τρίτο παιχνίδι μιας εκτός έδρας, «έχτισαν» ένα προβάδισμα 11 πόντων στο τρίτο δεκάλεπτο και διατήρησαν ένα προβάδισμα περίπου εννέα πόντων στην τελευταία περίοδο.

Ωστόσο, ο Κάιλ Κούζμα ξεκίνησε με 16 συνεχόμενους πόντους στο τέταρτο δεκάλεπτο, κρατώντας τους Μπακς σε απόσταση αναπνοής. Τελείωσε με 22 πόντους.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπος επίσης σκόραρε 11 συνεχόμενους πόντους αργότερα στην περίοδο, και οι Μπακς έφτασαν σε δύο πόντους στα τελευταία τρία λεπτά.

Το Μιλγουόκι μείωσε σε 133-132 50 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη με ένα τρίποντο του Μάιλς Τέρνερ, και στη συνέχεια είχε την ευκαιρία να πάρει το πρώτο του προβάδισμα από τις αρχές του τρίτου δεκαλέπτου, αφού ανάγκασε τον ΝτεΡόζαν σε ένα αμφισβητούμενο σουτ καθώς έληγε το χρονόμετρο.

Ο Σρέντερ ανέβασε το προβάδισμα στους τρεις πόντους με δύο εύστοχα σουτ, και στη συνέχεια η άμυνα των Κινγκς στέρησε από το Μιλγουόκι μια καθαρή ευκαιρία για μια πιθανή προσπάθεια ισοφάρισης για τρίποντο.

Ο ΛαΒίν έκανε έξυπνα φάουλ στον Έι Τζέι Γκριν στα τελευταία δευτερόλεπτα, πριν ο Γκριν προλάβει να σουτάρει για την παράταση, στέλνοντας τον Γκριν στη γραμμή των βολών, αναγκάζοντάς τον να αστοχήσει σκόπιμα στη δεύτερη προσπάθεια.

Το αμφίρροπο δεύτερο ημίχρονο περιελάμβανε την αποβολή του Κόουλ Άντονι των Μπακς, ο οποίος τελείωσε με μόλις τρεις πόντους σε 13 λεπτά.

Ο Κέβν Ντουράντ σημείωσε 26 πόντους, τους περισσότερους στον αγώνα, και ο Άλπερεν Σέγκιουν είχε 16 πόντους, 10 ριμπάουντ και εννέα ασίστ, οδηγώντας τους φιλοξενούμενους Χιούστον Ρόκετς σε μια νίκη με 128-101 επί των Σέλτικς.

Ο Άμεν Τόμσον πρόσθεσε 17 πόντους, εννέα ριμπάουντ και οκτώ ασίστ για το Χιούστον n, το οποίο έχει τρεις συνεχόμενες νίκες από τότε που ξεκίνησε με 0-2. Η ήττα έβαλε τέλος στο σερί τριών νικών της Βοστώνης.

Ο Πάολο Μπαντσέρο σημείωσε 28 πόντους και πρόσθεσε 11 ριμπάουντ και οι φιλοξενούμενοι Ορλάντο Μάτζικ συνέτριψαν τους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς με 125-94. Το Ορλάντο έχει δύο συνεχόμενες νίκες μετά από ένα σερί τεσσάρων ηττών.

Ο Άαρον Νέσμιθ σημείωσε 31 πόντους, αριθμός ρεκόρ σεζόν, οι Κουέντον Τζάκσον και Πασκάλ Σιάκαμ ευστόχησαν σε κρίσιμα τρίποντα στο τέλος του αγώνα και οι Ιντιάνα Πέισερς, νίκησαν τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς με 114-109 στην Ινδιανάπολη.

Ο Τζούλιους Ραντλ σημείωσε 30 πόντους και η Μινεσότα νίκησε με 122-105 τη Σάρλοτ εκτός έδρας. Ο Ντόντε ΝτιΒιντσέντζο και ο αναπληρωματικός Ναζ Ριντ σημείωσαν από 18 πόντους ο καθένας για τους Τίμπεργουλβς, ενώ οι 14 πόντοι και τα 15 ριμπάουντ του Ρούντι Γκομπέρ ήταν κρίσιμα. Ο Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς με 14 πόντους και ο Μάικ Κόνλεϊ με 10 πόντους έδωσαν επίσης ώθηση στη Μινεσότα, η οποία συγκέντρωσε 72 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο για να επιστρέψει μετά δύο σερί ήττες.

Ο Τζάλεν Ντούρεν σημείωσε 33 πόντους, το καλύτερο ρεκόρ καριέρας του, με 13/16 σουτ και 10 ριμπάουντ, βοηθώντας το Ντιτρόιτ να πετύχει τη νίκη επί του Ντάλας στον 15ο αγώνα της κανονικής περιόδου του NBA στην Πόλη του Μεξικού.

Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Μιλγουόκι-Σακραμέντο 133-135

Σαρλότ-Μινεσότα 105-122

Ουάσινγκτον-Ορλάντο 94-125

Ιντιάνα-Γκόλντεν Στέιτ 114-109

Βοστώνη-Χιούστον 101-128

Ντιτρόιτ-Ντάλας 122-110