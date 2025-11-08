menu
21.2 C
Chania
Σάββατο, 8 Νοεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΑθλητικά
Αθλητικά

«Διπλό» στα Χανιά και προσωρινά στην κορυφή ο Πανιώνιος

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Με το Νίκο Γιαννακόπουλο, που πρόσφατα κλήθηκε από την Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ για την απόδοσή του στα παιχνίδια της περυσινής σεζόν κόντρα σε Κηφισιά και Καλαμάτα, κάτω από τα δοκάρια του, ο Πανιώνιος επικράτησε με 2-0 των Χανίων στα Περιβόλια, στην αναμέτρηση που άνοιξε την αυλαία της 9ης αγωνιστικής του Β’ Ομίλου του πρωταθλήματος της Super League 2.

Οι «κυανέρυθροι» έφτασαν στη νίκη ανεβάζοντας την απόδοσή τους στο δεύτερο ημίχρονο. Με σουτ του Παναγιώτη Μωραΐτη έγινε το 1-0 στο 47’ ενώ ο Τζόναθαν Μόρσεϊ ήταν αυτός που πήρε τη σκυτάλη στο σκοράρισμα κάνοντας το 2-0 με τον ίδιο τρόπο.

Στο επόμενο λεπτό, οι φιλοξενούμενοι έμειναν με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Ιοάν Γιακόβλεφ με απευθείας κόκκινη κάρτα. Οι Κρητικοί πίεσαν για να μπουν ξανά στο ματς κι ίσως τα κατάφερναν αν στο 72’ η μπάλα κατέληγε στα δίχτυα και όχι στο οριζόντιο δοκάρι του Γιαννακόπουλου στο σουτ του Τίτου Κουτεντάκη.

Το 2-0 παρέμεινε για τον Πανιώνιο, εν αναμονή της αυριανής (9/11, 14:00) αναμέτρησης της Καλαμάτας με τη Μαρκό, που θα κρίνει εάν οι «κυανέρυθροι» θα διατηρηθούν στο «ρετιρέ» ή, θα περάσει μόνη πρώτη η «μαύρη θύελλα».

Αναλυτικά τα αποτελέσματα, το υπόλοιπο πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής του Β’ Ομίλου του πρωταθλήματος της Super League 2 και η βαθμολογία:

Χανιά – Πανιώνιος 0-2

Αιγάλεω – Ολυμπιακός Β’ αναβολή

Καλαμάτα ΠΣ – Ελλάς Σύρου 9/11 (14:00)

Παναργειακός – ΓΣ Μαρκό 9/11 (15:00)

Ηλιούπολη – Athens Kallithea FC 10/11 (15:00)

 

*Σε συνέχεια του υπ΄αρ.πρωτ: 8008/ 25/2403787 εγγράφου της ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ o αγώνας ΑΙΓΑΛΕΩ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’ της 9ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος SUPER LEAGUE 2 2025-26 αναβάλλεται και θα ορισθεί με νεότερο έγγραφο της διοργανώτριας.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β’ ΟΜΙΛΟΥ (8 Αγώνες)

1. Πανιώνιος 21 -9αγ.

2. Καλαμάτα ΠΣ 20

3. Athens Kallithea FC 13

4. ΓΣ Μαρκό 13

5. Ολυμπιακός Β’ 13

6. Ελλάς Σύρου 9

7. Αιγάλεω 9

8. Χανιά 6 -9αγ.

9. Ηλιούπολη 4

10. Παναργειακός 3

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum