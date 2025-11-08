«Διπλό» στα Χανιά και προσωρινά στην κορυφή ο Πανιώνιος

Με το Νίκο Γιαννακόπουλο, που πρόσφατα κλήθηκε από την Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ για την απόδοσή του στα παιχνίδια της περυσινής σεζόν κόντρα σε Κηφισιά και Καλαμάτα, κάτω από τα δοκάρια του, ο Πανιώνιος επικράτησε με 2-0 των Χανίων στα Περιβόλια, στην αναμέτρηση που άνοιξε την αυλαία της 9ης αγωνιστικής του Β’ Ομίλου του πρωταθλήματος της Super League 2.

Οι «κυανέρυθροι» έφτασαν στη νίκη ανεβάζοντας την απόδοσή τους στο δεύτερο ημίχρονο. Με σουτ του Παναγιώτη Μωραΐτη έγινε το 1-0 στο 47’ ενώ ο Τζόναθαν Μόρσεϊ ήταν αυτός που πήρε τη σκυτάλη στο σκοράρισμα κάνοντας το 2-0 με τον ίδιο τρόπο.

Στο επόμενο λεπτό, οι φιλοξενούμενοι έμειναν με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Ιοάν Γιακόβλεφ με απευθείας κόκκινη κάρτα. Οι Κρητικοί πίεσαν για να μπουν ξανά στο ματς κι ίσως τα κατάφερναν αν στο 72’ η μπάλα κατέληγε στα δίχτυα και όχι στο οριζόντιο δοκάρι του Γιαννακόπουλου στο σουτ του Τίτου Κουτεντάκη.

Το 2-0 παρέμεινε για τον Πανιώνιο, εν αναμονή της αυριανής (9/11, 14:00) αναμέτρησης της Καλαμάτας με τη Μαρκό, που θα κρίνει εάν οι «κυανέρυθροι» θα διατηρηθούν στο «ρετιρέ» ή, θα περάσει μόνη πρώτη η «μαύρη θύελλα».

Αναλυτικά τα αποτελέσματα, το υπόλοιπο πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής του Β’ Ομίλου του πρωταθλήματος της Super League 2 και η βαθμολογία:

Χανιά – Πανιώνιος 0-2

Αιγάλεω – Ολυμπιακός Β’ αναβολή

Καλαμάτα ΠΣ – Ελλάς Σύρου 9/11 (14:00)

Παναργειακός – ΓΣ Μαρκό 9/11 (15:00)

Ηλιούπολη – Athens Kallithea FC 10/11 (15:00)

*Σε συνέχεια του υπ΄αρ.πρωτ: 8008/ 25/2403787 εγγράφου της ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ o αγώνας ΑΙΓΑΛΕΩ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’ της 9ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος SUPER LEAGUE 2 2025-26 αναβάλλεται και θα ορισθεί με νεότερο έγγραφο της διοργανώτριας.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β’ ΟΜΙΛΟΥ (8 Αγώνες)

1. Πανιώνιος 21 -9αγ.

2. Καλαμάτα ΠΣ 20

3. Athens Kallithea FC 13

4. ΓΣ Μαρκό 13

5. Ολυμπιακός Β’ 13

6. Ελλάς Σύρου 9

7. Αιγάλεω 9

8. Χανιά 6 -9αγ.

9. Ηλιούπολη 4

10. Παναργειακός 3