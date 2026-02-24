Διπλή συνεδρίαση σήμερα στον Δήμο Καντάνου – Σελίνου

Διπλή συνεδρίαση, λογοδοσίας και τακτική, συγκαλείται σήμερα Τρίτη στον Δήμο Καντάνου-Σελίνου, με τη συζήτηση να ξεκινά στις 16:00 με την ειδική διαδικασία λογοδοσίας της δημοτικής Αρχής και να ακολουθεί στις 17:00 η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου .

Η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στον α’ όροφο του κτιρίου του Βρεφονηπιακού Σταθμού Παλαιόχωρας στο Πανόραμα.

Στη συνέχεια, στις 17:00, θα ακολουθήσει η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στον ίδιο χώρο . Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η αποδοχή παραχώρησης σε κοινή χρήση, η αλλαγή θέσης υποσταθμού μέσης τάσης τύπου Compact στην περιοχή Παχιά Άμμος, καθώς και ο ορισμός επιτροπών για τη Δημοτική Μονομετοχική Α.Ε. του Δήμου Καντάνου-Σελίνου για το έτος 2026 .

Οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται παρουσία των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και των προέδρων των Δημοτικών Κοινοτήτων, με στόχο τόσο τον έλεγχο και τη διαφάνεια

του έργου της δημοτικής αρχής όσο και τη λήψη αποφάσεων για κρίσιμα διοικητικά και λειτουργικά ζητήματα του Δήμου.