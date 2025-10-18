Διπλή ελληνική υποψηφιότητα στα εφετινά βραβεία της World Sailing

Η ελληνική ιστιοπλοΐα θα έχει δύο υποψηφιότητες στα εφετινά World Sailing Awards 2025, τα κορυφαία βραβεία του αθλήματος. Ο 13χρονος Νικόλας Παππάς, ο οποίος κατέκτησε το καλοκαίρι το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Όπτιμιστ, στην πρώτη διεθνή συμμετοχή του, διεκδικεί το Βραβείο “Kuehne+Nagel Young World Sailor of the Year” για τον καλύτερο νέο ιστιοπλόο της χρονιάς.

Στο μεταξύ, το πρόγραμμα «Ιστιοπλοΐα Γένους Θηλυκού – Women in Sailing» της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας διεκδικεί το βραβείο “World Sailing 11th Hour Racing Impact Award”, το οποίο αναγνωρίζει την πρωτοβουλία για την προώθηση της ισότητας των φύλων, τη συμπερίληψη, την ηγεσία και τη βιωσιμότητα στον χώρο της ιστιοπλοΐας, πρόγραμμα υπό την καθοδήγηση της Ολυμπιονίκου Σοφίας Παπαδοπούλου.

Οι νικητές των εν λόγω βραβείων αναδεικνύονται κατά 50% από την ψήφο του κοινού, ενώ η τελετή απονομής των World Sailing Awards 2025 θα πραγματοποιηθεί στις 5 Νοεμβρίου στην Ιρλανδία, στο πλαίσιο της ετήσιας συνδιάσκεψης της World Sailing.