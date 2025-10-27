menu
25.6 C
Chania
Τρίτη, 28 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Διπλή διάκριση πέτυχε η ομάδα «InnoGo» του Πολυτεχνείου Κρήτης

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Διπλή διάκριση πέτυχε η ομάδα «InnoGo» του Πολυτεχνείου Κρήτης στον Διεθνή Διαγωνισμό Smart City HACK 2025, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στη Nova Gorica. Οι δύο διεθνείς ομάδες, στις οποίες συμμετείχαν οι Έλληνες εκπρόσωποι, κατέκτησαν την 3η και την 4η θέση της τελικής κατάταξης, επιβεβαιώνοντας, σύμφωνα με τους υπεύθυνους και την πρυτανικη αρχή, το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και καινοτομίας των ελληνικών πανεπιστημίων.

Ο διαγωνισμός, που εστίασε στη διαμόρφωση έξυπνων και πράσινων πόλεων του μέλλοντος, πραγματοποιήθηκε από το POPRI και το Primorski Technoloski Park της Σλοβενίας και με την υποστήριξη κορυφαίων μεντόρων, από την Danfoss.

Η ελληνική παρουσία διακρίθηκε με δύο κορυφαίες θέσεις και πολλαπλές βραβεύσεις: 3η Θέση και Βραβείο πιο Πρωτότυπης Ιδέας: Ο Στέργιος Χαΐτογλου, μέλος της ομάδας Balkans and Beyond (Ελλάδα, Σερβία, Βοσνία, Ουγγαρία), διακρίθηκε για την καινοτόμο ιδέα ECO TOP. Το σύστημα αφορά την έξυπνη ανάκτηση θερμότητας από συστήματα HVAC σε συνδυασμό με την αξιοποίηση πράσινων οροφών, χρησιμοποιώντας ΑΙ και τις αρχές της αστικής συμβίωσης για την ανταλλαγή περίσσειας ενέργειας μεταξύ κτιρίων. 4η Θέση, Βραβείο Καλύτερης Αξιοποίησης Δεδομένων & Πιο Καινοτόμου Ιδέας: Ο Χρήστος Παπαναστασίου, μέλος της ομάδας comfAI (Ελλάδα, Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία), κατέκτησε την 4η θέση με την ιδέα για ένα έξυπνο σύστημα διαχείρισης συστημάτων HVAC σε μεγάλες κτιριακές υποδομές. Η λύση αξιοποιεί AI, έξυπνους αισθητήρες και μηχανική μάθηση για την πρόβλεψη της επισκεψιμότητας και τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής λειτουργίας των κτιρίων.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum