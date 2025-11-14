Δίπλα στους Αετούς Κρήτης ΠΑΣΚΑΠ ο “Συνάνθρωπος”

Σε μια πράξη αλληλεγγύης για τον σύλλογο Αετοί Κρήτης ΠΑΣΚΑΠ προχώρησε ο “Συνάνθρωπος”, καλύπτοντας ένα αίτημα για αγορά προϊόντων αναγκαίων για τους αθλητές του.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση:

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να μοιραστούμε μαζί σας άλλη μια όμορφη ενέργεια του σωματείου μας, για την οποία είμαστε πραγματικά πολύ χαρούμενοι.

Συγκεκριμένα, ικανοποιήσαμε σχετικό αίτημα που λάβαμε από τον σύλλογο << Αετοί Κρήτης ΠΑΣΚΑΠ >> για την αγορά υλικών – προϊόντων για τις ανάγκες των αθλητών του. Μάλιστα, μέλη του ΣυνΑνθρώπου βρέθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής 07 Νοεμβρίου 2025, στο Κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο Σούδας – όπου κι έγινε η παράδοση του εξοπλισμού εκγύμνασης. ενδυνάμωσης και βελτίωσης τεχνικής.

Αναμφισβήτητα, η αθλητική δραστηριότητα, η φιλοσοφία κι οι αξίες πίσω από αυτή, καθώς κι η συμπερίληψη συνιστούν βασικούς πυλώνες του πολιτισμού μας. Όπως επίσης, αναμφίβολα η άθληση κι η συμμετοχή όλων σε αυτήν δεν αποτελεί μόνο ανάγκη, αλλά και δικαίωμα κάθε ανθρώπου. Η στήριξή μας λοιπόν, φυσικά και ήταν δεδομένη και αμέριστη.

Είμαστε σίγουροι πως όσα προσφέραμε θα αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και θα συμβάλλουν στην ενίσχυση του αθλητικού πνεύματος και της κοινότητας γενικότερα.

Πάντα, δίπλα στους Αετούς σε κάθε αγώνα».