Διοργάνωση στο Κουρνά – Ευρωπαϊκοί Αγώνες Special Olympics το 2026

Με απόλυτη οργανωτική και αγωνιστική επιτυχία ολοκληρώθηκαν για ακόμη μία χρονιά οι “Κορίσσιοι” Διεθνείς Διασυλλογικοί Αγώνες Κανόε Καγιάκ και οι Πανελλήνιοι Αγώνες Καγιάκ Special Olympics, που διοργάνωσε ο Ναυτικός Ομιλος Χανίων στη λίμνη Κουρνά του Δήμου Αποκορώνου.

Συνολικά συμμετείχαν εννέα σωματεία από την Ελλάδα και την Κύπρο, σε μια διοργάνωση που έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός για το ελληνικό κανόε καγιάκ.

Όπως αναφέρει ο Όμιλος «την έναρξη των αγώνων τίμησε με την παρουσία του ο πρόεδρος των Special Olympics Hellas, Διονύσιος Κοδέλλας, ο οποίος αποκάλυψε πως την επόμενη χρονιά θα διεξαχθούν στην ίδια τοποθεσία οι Ευρωπαϊκοί Αγώνες Special Olympics. Οπως ανέφερε, πριν από δύο χρόνια στον Κουρνά είχαν παρευρεθεί αποστολές από έξι ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες είχαν μείνει ενθουσιασμένες από τη φιλοξενία, την οργάνωση και τη ζεστή ανταπόκριση όλων των συμμετεχόντων.

«Κάθε χρόνο έχουμε τη χαρά να ερχόμαστε σε αυτούς τους αγώνες και ειδικά οι αθλητές χαίρονται ιδιαίτερα και είναι ενθουσιασμένοι. Ο ΝΟ Χανίων στάθηκε από την αρχή δίπλα μας, βοηθώντας πάντα σε οτιδήποτε χρειαζόμαστε. Είναι εγγύηση ότι όλα λειτουργούν ρολόι. Αποφασίσαμε να κάνουμε το επόμενο μεγάλο βήμα, τους πανευρωπαϊκούς αγώνες. Είναι η έκτη χρονιά που ερχόμαστε, δεν έχει παρουσιαστεί ποτέ κανένα πρόβλημα κι έτσι αποφασίσαμε να προχωρήσουμε. Πρόπερσι άλλωστε είχαν έρθει στον Κουρνά πληρώματα από έξι άλλες χώρες, τώρα θα πάμε ευρύτερα, για να δούμε πώς θα ξεκινήσει οργανωτικά το συντομότερο αυτή η διαδικασία», τόνισε ο κ. Κοδέλλας.

Παρών στη διοργάνωση ήταν και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κανόε Καγιάκ, SUP & Surfing, Γιώργος Αθανασίου, ο οποίος εξήρε το έργο του Ναυτικού Ομίλου Χανίων και χαρακτήρισε τους αγώνες «θεσμό» για το άθλημα, επισημαίνοντας τη σημασία που έχει η πρόταση των Special Olympics για τη διεξαγωγή ευρωπαϊκών αγώνων.

«Ο ΝΟ Χανίων διοργάνωσε φανταστικούς αγώνες. Μια διοργάνωση που έχει γίνει θεσμός και μετά την πρόταση των Special Olympics θα διοργανωθούν πανευρωπαϊκοί αγώνες την επόμενη χρονιά. Είμαστε πολύ χαρούμενοι στην ομοσπονδία γιατί ολοκληρώνεται μια σεζόν με μεγάλη επιτυχία. Είχαμε ένα αργυρό μετάλλιο με τον Στέφανο Δημόπουλο, την 9η θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα από τον Γιάννη Ζάχο και επιτυχίες επίσης στο SUP», σημείωσε ο κ. Αθανασίου.

Ο νέος πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Χανίων, Θοδωρής Νικολαΐδης, τόνισε τη μεγάλη συμμετοχή και τη σημασία της διοργάνωσης, εκφράζοντας παράλληλα την ετοιμότητα του Ομίλου να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις που ανοίγονται για τη λίμνη Κουρνά.

«Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από τη μαζική παρουσία αθλητών και αποστολών στη λίμνη Κουρνά, τιμώντας για μία ακόμη φορά τόσο τον Ναυτικό Ομιλο όσο και τους ωραίους αγώνες που αποτελούν πλέον θεσμό για το κανόε καγιάκ. Ευχαριστούμε όλα τα σωματεία και τους αθλητές που παρευρέθηκαν. Για την επόμενη χρονιά οι προκλήσεις μεγαλώνουν, καθώς μετά από πρόταση των Special Olympics θα διοργανωθούν ευρωπαϊκοί αγώνες στη λίμνη. Ο ΝΟΧ γνωρίζει καλά από διοργανώσεις και με τη συνδρομή του Δήμου Αποκορώνου, της Περιφέρειας και όλων των φορέων, είναι βέβαιο ότι θα ανταποκριθεί και σε αυτή την υποχρέωση. Συγχαρητήρια πολλά στο τμήμα κανόε καγιάκ για τη διαχρονικά εξαιρετική του αγωνιστική παρουσία», ήταν οι δηλώσεις από τον κ. Νικολαΐδη.

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος και έφορος του τμήματος κανόε καγιάκ, SUP και Surf του ΝΟ Χανίων, Νίκος Κουριδάκης, στάθηκε στη συνεχή στήριξη των φορέων και των χορηγών, που συνέβαλαν στην επιτυχία της διοργάνωσης.

«Πιστοί για μια ακόμη χρονιά στο ραντεβού μας, έχοντας την πλήρη υποστήριξη όλων των φορέων αλλά και των χορηγών μας, όπως της ΑΝΕΚ Lines, μέλος της Attica Group. Είχαμε αρκετές συμμετοχές, κάτι που είναι πολύ ευχάριστο, ενώ για του χρόνου φιλοδοξούμε να πάρουμε τη διοργάνωση των πανευρωπαϊκών αγώνων Special Olympics», τόνισε ο κ. Κουρυδάκης.

Η φετινή διοργάνωση επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά ότι η λίμνη Κουρνά έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για το ελληνικό και διεθνές κανόε καγιάκ, φιλοξενώντας αθλητές, προπονητές και αποστολές από την Ελλάδα και την Κύπρο. Παράλληλα, οι Πανελλήνιοι Αγώνες Καγιάκ Special Olympics έδωσαν ξεχωριστό χρώμα στο πρόγραμμα, με δεκάδες αθλητές να συμμετέχουν σε ατομικά, ομαδικά και unified αγωνίσματα, προάγοντας τις αξίες της αποδοχής, της συνεργασίας και της συμπερίληψης.

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, του Δήμου Αποκορώνου, της Ελληνικής και Κυπριακής Ομοσπονδίας Κανό, των Special Olympics Hellas και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Κανόε Καγιάκ του ΝΟΧ