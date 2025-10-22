Διονύσης Σαββόπουλος: Το Σάββατο η κηδεία του

Το Σάββατο 25 Οκτωβρίου θα γίνει η κηδεία του σπουδαίου τραγουδοποιού Διονύση Σαββόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Τρίτης σε ηλικία 81 ετών, μετά από ανακοπή καρδιάς.

Όπως μεταδίδει η Καθημερινή, η κηδεία θα γίνει δημοσία δαπάνη στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση υπογράφουν οι υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος και Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, καθώς και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς.

Υπενθυμίζεται ότι ο εμβληματικός καλλιτέχνης νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο Υγεία από το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής. Τα τελευταία χρόνια έδινε μεγάλη μάχη με τον καρκίνο.