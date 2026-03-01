Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη στα Χανιά

Σε δημόσια δια ζώσης συνεδρίαση καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2026, στις 15:30.

Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται οικονομικά ζητήματα που αφορούν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων, όπως η εισηγητική έκθεση για το 4ο τρίμηνο του 2025 ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, η έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2026 και των πινάκων πολυετούς δημοσιονομικού προγραμματισμού 2026–2029, καθώς και η στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων για το 2026.

Μεταξύ άλλων θα γίνει επίσης συζήτηση για οριστική παύση λειτουργίας του ΚΕΠ 0817 στη Δημοτική Ενότητα Κεραμιών και η συγχώνευσή του στο ΚΕΠ 0993 της Δημοτικής Ενότητας Ελευθερίου Βενιζέλου.

Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται επίσης θέμα- τα που αφορούν τη διαχείριση αδέσποτων ζώων (έγκριση ετήσιας έκθεσης 2025 και επιχειρησιακού προγράμματος 2026), παραχωρήσεις αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και τεχνικά και πολεοδομικά ζητήματα, όπως η παράταση προθεσμίας για τη μελέτη επάρκειας και διασύνδεσης των δικτύων ύδρευσης της ΔΕΥΑ Χανίων, η αναγκαιότητα αγοράς όμορου ακινήτου προς τη Βίλα Σβάρτς στη Χαλέπα, η γνωμοδότηση για προσαρμογή ορίων περιοχής NATURA 2000 στη Θερίσο και η τοποθέτηση ελαστικών οριοδεικτών στην οδό Κολοκοτρώνη.