Δημοτικό Συμβούλιο στα Χανιά την Τετάρτη

Δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου στις 15:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος. Ανάμεσα στα σημαντικότερα θέματα της ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνονται:

-Η αποδοχή δωρεάν παραχώρησης ακινήτων από το Πολυτεχνείο Κρήτης για την ανέγερση Πειραματικού Γυμνασίου – Λυκείου και Μουσικού Σχολείου.

-Η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και η αναμόρφωση του οικονομικού προϋπολογισμού του Δήμου για το 2025.

-Η έγκριση κανονισμού διαχείρισης των δικτυακών τόπων και εφαρμογών του Δήμου Χανίων (Portal & Apps).

-Η ίδρυση δημοτικού σχολείου στο σωφρονιστικό κατάστημα Χανίων, καθώς και σειρά θεμάτων που αφορούν τη λειτουργία των παιδικών σταθμών και τη διάθεση δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων σε συλλόγους.

-Θέματα που σχετίζονται με την οργάνωση και την ολοκλήρωση της μελέτης για το πρώην στρατόπεδο Μαρκοπούλου, καθώς και την αποκατάσταση του διατηρητέου νεοκλασικού κτηρίου που προορίζεται για Δημοτική Βιβλιοθήκη.

Η συνεδρίαση περιλαμβάνει συνολικά 27 θέματα, ενώ σε όσα ζητήματα αφορούν συγκεκριμένες κοινότητες, θα συμμετάσχουν και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων.