Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων: Συνεδρίαση για τις εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Ειδική έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ανακοινώθηκε για την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου με ώρα έναρξης 08:00 και ώρα λήξης 10:00, η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς με μοναδικό θέμα την έγκριση πρακτικού επιτροπής επιλογής εγγραφών επανεγγραφών στους παιδικούς βρεφονηπιακούς και βρεφικούς σταθμούς του Δήμου Χανίων για την σχολική χρονιά 2025-2026.

Στη σχετική πρόσκληση που δόθηκε στη δημοσιότητα αναφέρεται: «Στο παραπάνω διάστημα που έχει οριστεί (08:00 έως 10:00 την 16-9-2025) οι Δημοτικοί Σύμβουλοι μπορούν να ψηφίσουν, όπως εάν ήταν η ψηφοφορία διά ζώσης με τη διαφορά ότι μπορούν να εκφράσουν τη ψήφο τους με έναν από τους παρακάτω τρόπους :
1. Με email από προσωπικό λογαριασμό προς το email της γραμματείας του δημοτικού συμβουλίου (ds@chania.gr).
2. Με sms από το προσωπικό τους κινητό, προς το κινητό 6932733666 της γραμματέως του δημοτικού συμβουλίου γράφοντας το όνομα σας ώστε να φαίνεται ποιος ψηφίζει.
Μετά το πέρας της λήξης στις 10:00, καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανωτέρω διαδικασία είναι η συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών του δημοτικού συμβουλίου.
Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, λόγω ασφυκτικών προθεσμιών.

