menu
13.9 C
Chania
Τετάρτη, 4 Μαρτίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων για το λόφο Καστέλλι: Οχι ξενοδοχείο, δημόσια χρήση των κτηρίων

Γιώργος Κώνστας
Γιώργος Κώνστας
0

Δεν συζητά ο Δήμος καμία αλλαγή στη χρήση των κτηρίων στο λόφο Καστέλι, ξεκαθάρισαν όλες οι παρατάξεις στην έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων το μεσημέρι της Τετάρτης.

Το ζήτημα έφερε η κ. Κ. Μανιμανάκη τονίζοντας πως υπήρξε ευρύτατος και διαρκής αγώνας ενάντια στη ξενοδοχοποίηση του λόγου Καστέλι και ομόφωνα ψηφίσματα από μια σειρά φορείς. Σημείωσε πως ορθά έπραξε ο Δήμαρχος και παραβρέθηκε στη συνεδρίαση για την αλλαγή της χρήσης των κτηρίων στο λόφο Καστέλι που επιχειρήθηκε να γίνει στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, όπου τελικά το συγκεκριμένο θέμα αποσύρθηκε. “Δεν μας εφησυχάζει το ότι αποσύρθηκε το θέμα προς συζήτηση” παρατήρησε η επικεφαλής της παράταξης “Όνειρο είναι τα Χανιά”.

Για το ίδιο θέμα ο δήμαρχος κ. Π. Σημανδηράκης δήλωσε ότι τα περιθώρια για να γίνει ξενοδοχείο στα κτήρια του Πολυτεχνείου στο λόφο Καστέλι ” δεν θα πω ότι μηδενίζονται αλλά απομακρύνονται και το θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο έως απίθανο να γίνει κάτι τέτοιο”. Υπογράμμισε πως θα πρέπει να υπάρξει συνεννόηση για την αξιοποίηση των κτηρίων για το δημόσιο συμφέρον με τη σύμφωνη γνώμη του Πολυτεχνείου και επανέλαβε ότι “έχουμε ενεργήσει για τη μη δημιουργία ξενοδοχείου, προφανώς δεν θα υποστηρίξουμε ούτε θα το κάνουμε στο μέλλον τη συνέχιση της κατάληψης στο χώρο αυτό”.

“Είναι θετική εξέλιξη” είπε για το ότι δεν συζητήθηκε η αλλαγή των χρήσεων των κτηρίων στο λόφο Καστέλι ο κ. Χ. Λουτσέτης και παρέπεμψε στη σχετική ανακοίνωση της παράταξης του.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ
Το Δ.Σ. ξεκίνησε με ευχές να σταματήσει η πολεμική σύρραξη στη Μ. Ανατολή και να επιστρέψει η διπλωματία, από το Δήμαρχο Χανίων.
“Έχουμε φτάσει σε μια εποχή που κάνουν επίθεση σε μια χώρα και την βαπτίζουν προληπτική” επεσήμανε ο κ. Χ. Λουτσέτης αφήνοντας αιχμές σε βάρος όλων των φορέων που δεν απαιτούν την απομάκρυνση της βάσης της Σούδας και ειδικά για το δήμαρχο και τον αντιπεριφερειάρχη Χανίων που παρευρίσκονται σε εκδηλώσεις της βάσης. Την ανησυχία της για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί η κ. Κ. Μανιμανάκη.

Τέλος δηλώθηκαν τα συλλυπητήρια στην οικογένεια του γιατρού Γιώργου Νικήτα και της γλύπτριας Ασπασίας Παπαδοπεράκη που έφυγε από τη ζωή.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum