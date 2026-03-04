Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων για το λόφο Καστέλλι: Οχι ξενοδοχείο, δημόσια χρήση των κτηρίων

Δεν συζητά ο Δήμος καμία αλλαγή στη χρήση των κτηρίων στο λόφο Καστέλι, ξεκαθάρισαν όλες οι παρατάξεις στην έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων το μεσημέρι της Τετάρτης.

Το ζήτημα έφερε η κ. Κ. Μανιμανάκη τονίζοντας πως υπήρξε ευρύτατος και διαρκής αγώνας ενάντια στη ξενοδοχοποίηση του λόγου Καστέλι και ομόφωνα ψηφίσματα από μια σειρά φορείς. Σημείωσε πως ορθά έπραξε ο Δήμαρχος και παραβρέθηκε στη συνεδρίαση για την αλλαγή της χρήσης των κτηρίων στο λόφο Καστέλι που επιχειρήθηκε να γίνει στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, όπου τελικά το συγκεκριμένο θέμα αποσύρθηκε. “Δεν μας εφησυχάζει το ότι αποσύρθηκε το θέμα προς συζήτηση” παρατήρησε η επικεφαλής της παράταξης “Όνειρο είναι τα Χανιά”.

Για το ίδιο θέμα ο δήμαρχος κ. Π. Σημανδηράκης δήλωσε ότι τα περιθώρια για να γίνει ξενοδοχείο στα κτήρια του Πολυτεχνείου στο λόφο Καστέλι ” δεν θα πω ότι μηδενίζονται αλλά απομακρύνονται και το θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο έως απίθανο να γίνει κάτι τέτοιο”. Υπογράμμισε πως θα πρέπει να υπάρξει συνεννόηση για την αξιοποίηση των κτηρίων για το δημόσιο συμφέρον με τη σύμφωνη γνώμη του Πολυτεχνείου και επανέλαβε ότι “έχουμε ενεργήσει για τη μη δημιουργία ξενοδοχείου, προφανώς δεν θα υποστηρίξουμε ούτε θα το κάνουμε στο μέλλον τη συνέχιση της κατάληψης στο χώρο αυτό”.

“Είναι θετική εξέλιξη” είπε για το ότι δεν συζητήθηκε η αλλαγή των χρήσεων των κτηρίων στο λόφο Καστέλι ο κ. Χ. Λουτσέτης και παρέπεμψε στη σχετική ανακοίνωση της παράταξης του.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ

Το Δ.Σ. ξεκίνησε με ευχές να σταματήσει η πολεμική σύρραξη στη Μ. Ανατολή και να επιστρέψει η διπλωματία, από το Δήμαρχο Χανίων.

“Έχουμε φτάσει σε μια εποχή που κάνουν επίθεση σε μια χώρα και την βαπτίζουν προληπτική” επεσήμανε ο κ. Χ. Λουτσέτης αφήνοντας αιχμές σε βάρος όλων των φορέων που δεν απαιτούν την απομάκρυνση της βάσης της Σούδας και ειδικά για το δήμαρχο και τον αντιπεριφερειάρχη Χανίων που παρευρίσκονται σε εκδηλώσεις της βάσης. Την ανησυχία της για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί η κ. Κ. Μανιμανάκη.

Τέλος δηλώθηκαν τα συλλυπητήρια στην οικογένεια του γιατρού Γιώργου Νικήτα και της γλύπτριας Ασπασίας Παπαδοπεράκη που έφυγε από τη ζωή.