Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου, 2025
Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων: Γιορτή για τους ηλικιωμένους

Γιάννης Λυβιάκης
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας, ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, βρέθηκε σήμερα, Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2025, στο Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων, συμμετέχοντας στη γιορτή που διοργάνωσε η δομή για τους φιλοξενούμενούς της.

Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δήμου Χανίων, «τον Δήμαρχο υποδέχθηκε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Γηροκομείου, Στέλιος Βαλυράκης, ενώ παρόντες ήταν ο Αντιπρόεδρος του Γηροκομείου, Αλέξανδρος Κοντορινάκης, ο Πρόεδρος του Ερυθρού Σταυρού, Στέλιος Καλαϊτζάκης, εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού καθώς και οι εργαζόμενοι της δομής».

Απευθυνόμενος στους ηλικιωμένους, το προσωπικό και τα στελέχη της δομής, ο Δήμαρχος Χανίων ανέφερε: «Σήμερα γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας και τιμούμε όλους εσάς που με την εμπειρία και τις αξίες σας έχετε χτίσει τον τόπο μας. Είμαστε υπερήφανοι για την κοινότητα των ανθρώπων που φροντίζουμε και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε με κάθε δυνατό τρόπο το Δημοτικό μας Γηροκομείο. Στόχος μας είναι όχι μόνο σήμερα αλλά κάθε μέρα να νιώθετε χαρούμενοι, ασφαλείς και υγιείς, μέσα σε ένα περιβάλλον που σας αξίζει. Σας ευχόμαστε χρόνια πολλά και του χρόνου να είμαστε και πάλι μαζί με υγεία και χαμόγελα».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων, υπογράμμισε: «Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους εργαζόμενους της δομής, που καθημερινά δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό με αφοσίωση και αγάπη, ώστε οι φιλοξενούμενοι μας να απολαμβάνουν φροντίδα, αξιοπρέπεια και ποιότητα ζωής. Εύχομαι σε όλους υγεία, δύναμη και χαρά».

Την εκδήλωση στήριξαν τα Σούπερ Μάρκετ ΣΥΝΚΑ, που προσέφεραν τα εδέσματα, καθώς και τα Σούπερ Μάρκετ Σκλαβενίτης, που προσέφεραν τα ποτά. Τη γιορτινή ατμόσφαιρα ολοκλήρωσαν οι εθελοντές της σχολής χορού EKFRASIS, οι οποίοι με το ψυχαγωγικό τους πρόγραμμα πρόσφεραν κέφι και ζωντάνια στους φιλοξενούμενους της δομής.

 

