Δημοτική βιβλιοθήκη: Δράσεις και προγράμματα για ένα πιο βιώσιμο μέλλον

Στο διεθνές πρόγραμμα φιλοξενίας «Βιώσιμες Βιβλιοθήκες» του Ινστιτούτου Γκαίτε, συμμετέχουν ο Δήμος Χανίων και η Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων ως οι μοναδικοί εκπρόσωποι της Ελλάδας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δικτύου «Goethe-Institut Europe I».

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση «το πρόγραμμα συγκεντρώνει δέκα ενεργές Βιβλιοθήκες από ισάριθμες χώρες της Ευρώπης (Ελλάδα, Τουρκία, Αρμενία, Ουκρανία, Πολωνία, Σερβία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Γεωργία, Σλοβακία και Ρουμανία), οι οποίες επιλέχθηκαν βάσει της προσήλωσής τους στη βιωσιμότητα, την καινοτομία και τη συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση ενός πιο πράσινου και ανθεκτικού μέλλοντος.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, η Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων υποδέχεται από τις 10 έως τις 14 Νοεμβρίου 2025 την ψυχοπαιδαγωγό – διαχειρίστρια περιβαλλοντικών έργων, Δομνίκη Βαγιάτη, η οποία συνεργάζεται με την Παιδική – Εφηβική Βιβλιοθήκη Σούδας για την υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού και διαδραστικού προγράμματος, με στόχο την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης και της βιώσιμης δράσης.

Στις δράσεις, που πραγματοποιούνται με την αρωγή της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων και της ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ), συμμετέχουν μαθητές/τριες και εκπαιδευτικοί από τη Δ΄ Τάξη του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σούδας.

Ειδικότερα, τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων (Υψηλαντών 30) και την Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη Σούδας (25ης Μαρτίου 87), θα γίνει η επίσημη παρουσίαση του διεθνούς προγράμματος.

Το πρόγραμμα της παρουσίασης διαμορφώνεται ως εξής:

Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων (Υψηλαντών 30)

Ώρα: 12.30–15.30

12.30–12.45: Προσέλευση κοινού

12.45–13.00: Χαιρετισμοί

13.00–13.30: Παρουσιάσεις έργου και δράσεων

Μιχάλης Τσουπάκης, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας

Κώστας Πατεράκης, Γεν. Διευθυντής ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)

Χαρίκλεια Ανδρεάδου, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Δημοτικού Σχολείου Σούδας

Δομνίκη Βαγιάτη, Ειδική Σύμβουλος προγράμματος

13.30–15.30: Εκπαίδευση και βιωματικό εργαστήριο

Παρουσίαση καλών πρακτικών από την Ελλάδα και το εξωτερικό

Θεματικές: ανακύκλωση, κυκλική οικονομία, συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Συζήτηση και ανταλλαγή ιδεών

Παιδική – Εφηβική Βιβλιοθήκη Σούδας (25ης Μαρτίου 87)

Ώρα: 18.00–20.00

18.00–19.00: Ενημέρωση για το έργο, συμμετοχικό εργαστήριο, περιβαλλοντικές δράσεις και κάλεσμα για συμμετοχή των πολιτών

19.00–19.30: Προβολή ντοκιμαντέρ «Ρωγμές Πράσινου» της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης Μαμαγαία για τη δημιουργία του 1ου αστικού Βρώσιμου Δάσους στην Ελλάδα

19.30–20.00: Συζήτηση και λήξη εκδήλωσης

Η συμμετοχή της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων στο πρόγραμμα «Βιώσιμες Βιβλιοθήκες» αναδεικνύει τον ρόλο της ως ζωντανού πυρήνα κοινωνικής αλλαγής, προωθώντας τις αξίες της συνεργασίας, της αμοιβαιότητας και της δημιουργικής ανταλλαγής. Παράλληλα, ενισχύει τις διεθνείς συνεργασίες του Δήμου Χανίων στον τομέα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της πολιτιστικής βιωσιμότητας».