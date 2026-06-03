Δημοτική Αγορά: Ξεκίνησε η κατάθεση προσφορών

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Ξεκίνησε η κατάθεση προσφορών για τα πρώτα 9 καταστήματα που δημιουργούνται εντός της Δημοτικής Αγοράς. Στον χώρο του Δημαρχείου έχουν συγκεντρωθεί περίπου 25 άτομα . Σύμφωνα με πληροφορίες για τα πρώτα δύο καταστήματα δεν κατατέθηκαν προσφορές.