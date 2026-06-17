Δημοτική Αγορά: Στα χαρακώματα παλαιοί και νέοι καταστηματάρχες με φόντο τα μισθώματα

Σε μια αντιπαράθεση που θυμίζει τη λογική του «διαίρει και βασίλευε» εξελίσσεται η συζήτηση για τα μισθώματα των καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς Χανίων, μετά τους χειρισμούς της δημοτικής Αρχής Χανίων.

Παλαιοί και νέοι καταστηματάρχες εμφανίζονται να συγκρούονται με φόντο τα μισθώματα, ενώ το βασικό ερώτημα που τίθεται είναι πώς, επτά χρόνια μετά το κλείσιμο του ιστορικού μνημείου, φτάσαμε στο σημείο οι ίδιοι οι καταστηματάρχες να αντιπαρατίθενται δημόσια για ζητήματα που θα έπρεπε να έχουν αποσαφηνιστεί από τον Δήμο Χανίων πριν από την ολοκλήρωση της δημοπρασίας και την επιστροφή των παλαιών επαγγελματιών.

Αφορμή για τη δημόσια αντιπαράθεση αποτέλεσε επιστολή πολίτη προς τον δήμαρχο Χανίων, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο και τους δημοτικούς συμβούλους, η οποία κοινοποιήθηκε και στα Χανιώτικα νέα, με την οποία εκφράζεται έντονος προβληματισμός για το ενδεχόμενο διαφοροποίησης των όρων μίσθωσης μετά την ολοκλήρωση της δημοπρασίας των 19 καταστημάτων. Στην παρέμβασή του υποστηρίζει ότι οι όροι του διαγωνισμού ήταν γνωστοί σε όλους τους συμμετέχοντες και ότι τυχόν μεταβολές θα δημιουργούσαν συνθήκες άνισης μεταχείρισης μεταξύ των επαγγελματιών που θα δραστηριοποιηθούν στον ίδιο χώρο. Η παρέμβαση αυτή προκάλεσε την αντίδραση του Συλλόγου Καταστηματαρχών Δημοτικής Αγοράς Χανίων, ο οποίος απάντησε με ανακοίνωση, επιχειρώντας να ξεκαθαρίσει τη θέση των παλαιών επαγγελματιών.

«Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΝΟΜΙΟ»

Ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι η συζήτηση έχει πάρει λανθασμένη κατεύθυνση και απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί αθέμιτου ανταγωνισμού. Όπως τονίζει, οι παλαιοί καταστηματάρχες δεν συμμετείχαν στη δημοπρασία, καθώς είχαν αποχωρήσει από τα καταστήματά τους ύστερα από συμφωνία με τον Δήμο Χανίων προκειμένου να προχωρήσουν τα έργα αποκατάστασης της Αγοράς. «Κλείσαμε τις επιχειρήσεις μας. Μείναμε εκτός Αγοράς για περισσότερα από τέσσερα χρόνια. Η επιστροφή μας δεν είναι προνόμιο. Είναι τήρηση συμφωνίας», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση. Παράλληλα, οι καταστηματάρχες υποστηρίζουν ότι όσοι συμμετείχαν στη δημοπρασία καθόρισαν οι ίδιοι το ύψος των προσφορών τους και ανέλαβαν το σχετικό επιχειρηματικό ρίσκο. «Κανείς δεν υποχρέωσε κάποιον να προσφέρει μίσθωμα μεγαλύτερο από αυτό που ο ίδιος θεωρούσε βιώσιμο», σημειώνουν, απορρίπτοντας την άποψη ότι η εφαρμογή των συμφωνιών επανεγκατάστασης συνιστά αθέμιτο ανταγωνισμό.

ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Στην ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Καταστηματαρχών θέτει και ένα ακόμη ζήτημα, αυτό της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων που θα λειτουργήσουν στη Δημοτική Αγορά. Όπως αναφέρει, εάν τα μισθώματα διαμορφωθούν σε επίπεδα που δεν μπορούν να υποστηριχθούν από τις επιχειρήσεις, τότε οι συνέπειες θα είναι είτε η δημιουργία κενών καταστημάτων είτε η μετακύλιση του αυξημένου κόστους στους καταναλωτές μέσω υψηλότερων τιμών. Για τον λόγο αυτό ζητεί «μίσθωμα εύλογο, αντικειμενικό και αντίστοιχο της πραγματικής αξίας κάθε καταστήματος», υποστηρίζοντας ότι το ζητούμενο είναι να λειτουργήσει η Αγορά προς όφελος ολόκληρης της πόλης.