Δημοτική Αγορά: Προβληματισμός για τα υψηλά ενοίκια από την ΟΕΒΕΝΧ

Για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων που θα στεγαστούν στη νέα Δημοτική Αγορά Χανίων εκφράζει προβληματισμό η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Νομού Χανίων, μετά την ολοκλήρωση της δημοπρασίας των ελεύθερων καταστημάτων. Όπως επισημαίνει, τα υψηλά μισθώματα που καταγράφηκαν δημιουργούν νέα δεδομένα τόσο για τους νέους επαγγελματίες όσο και για τους παλαιούς καταστηματάρχες.

Όπως αναφέρει αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση «η επαναλειτουργία της Δημοτικής Αγοράς αποτελεί αναμφίβολα ένα γεγονός ιδιαίτερης σημασίας για τα Χανιά. Πρόκειται για ένα εμβληματικό τοπόσημο της πόλης μας, άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία, την εμπορική δραστηριότητα, την τοπική παραγωγή και την καθημερινή ζωή των Χανιωτών.

Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Νομού Χανίων χαιρετίζει την ολοκλήρωση ενός έργου που για χρόνια περίμενε η τοπική κοινωνία και εύχεται κάθε επιτυχία στους επαγγελματίες που θα δραστηριοποιηθούν στη νέα εποχή της Δημοτικής Αγοράς.

Τις προηγούμενες ημέρες ολοκληρώθηκε η δημοπρασία των ελεύθερων καταστημάτων της Αγοράς, με ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον και σημαντική συμμετοχή συναδέλφων επαγγελματιών. Τα αποτελέσματα όμως της διαδικασίας προκάλεσαν έντονο προβληματισμό, καθώς οι τιμές κατοχύρωσης διαμορφώθηκαν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, φτάνοντας από 2.750 έως και 6.300 € μηνιαίως για καταστήματα μικρού εμβαδού, περίπου 15 έως 25 τετραγωνικών μέτρων, και με συγκεκριμένες χρήσεις λειτουργίας.

Τα ποσά αυτά αντιστοιχούν σε ετήσια μισθώματα που κυμαίνονται από περίπου 33.000 έως και 75.600 €. Εάν προστεθούν το μισθολογικό κόστος, η φορολογία, οι δημοτικοί φόροι και τα τέλη, τα λειτουργικά έξοδα, κλπ, καθώς και η αρχική επένδυση για τη διαμόρφωση και τον εξοπλισμό των καταστημάτων, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι οι επιχειρήσεις που θα λειτουργήσουν στη Δημοτική Αγορά καλούνται να ανταποκριθούν σε ένα εξαιρετικά απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον.

Ιδιαίτερη αναφορά οφείλουμε να κάνουμε στους παλαιούς καταστηματάρχες της Δημοτικής Αγοράς, οι οποίοι επί δεκαετίες αποτέλεσαν αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητάς της και στήριξαν τον θεσμό σε δύσκολες εποχές. Οι άνθρωποι αυτοί υπέστησαν τις συνέπειες του πολυετούς κλεισίματος της Αγοράς και σήμερα προσδοκούν δικαιολογημένα την επιστροφή τους στον φυσικό τους χώρο.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, τα μισθώματα που θα κληθούν να καταβάλουν συνδέονται αναλογικά με τα αποτελέσματα των δημοπρασιών. Αυτό σημαίνει ότι και οι παλαιές επιχειρήσεις της Αγοράς θα βρεθούν αντιμέτωπες με σημαντικά αυξημένο λειτουργικό κόστος, σε συνδυασμό με το κόστος επανεγκατάστασης και επαναλειτουργίας τους. Η βιωσιμότητα αυτών των επιχειρήσεων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη διατήρηση του χαρακτήρα και της αυθεντικότητας της Δημοτικής Αγοράς.

Με βάση τα παραπάνω, προκύπτουν εύλογα ερωτήματα που αφορούν ολόκληρη την τοπική κοινωνία:

• Ποιοι τζίροι απαιτούνται για να καταστεί βιώσιμη μία επιχείρηση υπό αυτές τις συνθήκες;

• Ποια περιθώρια κέρδους πρέπει να επιτυγχάνονται προκειμένου να καλυφθούν οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων;

• Πώς θα επηρεαστούν οι τελικές τιμές των προϊόντων και υπηρεσιών προς τον καταναλωτή;

• Θα εξακολουθήσει η Δημοτική Αγορά να αποτελεί χώρο καθημερινής εξυπηρέτησης των Χανιωτών ή θα απευθύνεται αποκλειστικά στους επισκέπτες;

• Διασφαλίζεται ο παραδοσιακός χαρακτήρας που χαρακτήριζε τη Δημοτική Αγορά;

• Θα δημιουργηθεί πίεση για αύξηση των μισθωμάτων στην ευρύτερη περιοχή της Παλιάς Πόλης και του κέντρου των Χανίων;

• Θα μπορέσουν οι παλαιές επιχειρήσεις της Αγοράς να παραμείνουν βιώσιμες και να συνεχίσουν να αποτελούν κομμάτι της ταυτότητάς της;

Η εμπειρία άλλων αγορών στην Ελλάδα, όπως η περίπτωση της Αγοράς Μοδιάνο στη Θεσσαλονίκη, δείχνει ότι η επιτυχία ενός τέτοιου εγχειρήματος δεν εξαρτάται μόνο από την ανακαίνιση των εγκαταστάσεων ή από το ύψος των μισθωμάτων που επιτυγχάνονται. Η πραγματική επιτυχία κρίνεται από τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να παραμείνουν βιώσιμες, να προσελκύουν σταθερά καταναλωτές και να διατηρούν τον χαρακτήρα που έκανε τους χώρους αυτούς σημείο αναφοράς για την πόλη τους.

Η ΟΕΒΕΝΧ δεν προδικάζει το αποτέλεσμα ούτε αμφισβητεί τις επιλογές των επαγγελματιών που συμμετείχαν στη διαδικασία. Αντιθέτως, ευχόμαστε ειλικρινά σε όλους καλή επιτυχία και μια κερδοφόρα πορεία.

Οφείλουμε όμως να επισημάνουμε ότι η επιτυχία της Δημοτικής Αγοράς δεν θα κριθεί από το ύψος των μισθωμάτων που καταγράφηκαν στις δημοπρασίες. Θα κριθεί από το κατά πόσο οι επιχειρήσεις που θα εγκατασταθούν εκεί θα εξακολουθούν να λειτουργούν μετά από πέντε και δέκα χρόνια, θα δημιουργούν θέσεις εργασίας, θα εξυπηρετούν τους κατοίκους της πόλης, θα αναδεικνύουν την τοπική παραγωγή και θα διατηρούν ζωντανό τον ιστορικό και κοινωνικό χαρακτήρα ενός χώρου που ανήκει στη συλλογική μνήμη των Χανιωτών.

Η Δημοτική Αγορά δεν είναι απλώς ένα εμπορικό ακίνητο. Είναι κομμάτι της ταυτότητας της πόλης μας. Και η μακροχρόνια επιτυχία της θα πρέπει να αποτελεί κοινό στόχο όλων μας»