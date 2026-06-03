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Τετάρτη, 3 Ιουνίου, 2026
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Δημοτική Αγορά: Για ποια καταστήματα υπήρξε ενδιαφέρον – Για ποια δεν υπήρξαν προσφορές

Γιώργος Κώνστας
Γιώργος Κώνστας
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Ξεκίνησε το πρωί της Τετάρτης η δημοπρασία για την εκμίσθωση των καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς.
Από τα δέκα καταστήματα που δημοπρατούνταν σήμερα, δεν υπήρξαν προσφορές για δύο από τα τρία κρεοπωλεία και για τα δύο ιχθυοπωλεία, ενώ άγονος κρίθηκε ο διαγωνισμός και για το κατάστημα με ζύμες λόγω ζητήματος που προέκυψε με τα δικαιολογητικά.
Μεγάλη κίνηση είχαν οι δημοπρασίες για το οινοποιείο με 5 συμμετέχοντες που έφτασε στα 1.450 ευρώ , 3 συμμετοχές υπήρξαν για το αποσταγματοποιείο με την τιμή να φτάνει τα 1550 ευρώ και 3 για το καφεκοπτείο με την τιμή να φτάνει στα 2000 ευρώ. Το ανθοπωλείο κατακυρώθηκε στα 750 ευρώ.

Αύριο αναμένεται να συνεχιστεί η δημοπρασία με τα υπόλοιπα εννέα καταστήματα ενώ τα καταστήματα που δεν κατοχυρώθηκαν σε κάποιον πλειοδότη θα επαναδημοπρατηθούν τις επόμενες ημέρες , πιθανόν σε χαμηλότερες τιμές.

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