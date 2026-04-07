Δημοτική Αγορά: Ερωτήματα για τα μισθώματα

Η ενημέρωση για το σχέδιο του κανονισμού για τη Δημοτική Αγορά, ολοκληρώθηκε στις 9 το βράδυ και ξεκίνησε με τους κ. Σημανδηράκη και Αλόγλου να παρουσιάζουν τον κανονισμό και τους δημ. συμβούλους της αντιπολίτευσης να σημειώνουν πως ο κανονισμός «είναι σε σωστή βάση, αλλά υπάρχουν πολλά ανοικτά ζητήματα».

Από την επικεφαλής της παράταξης “Όνειρο είναι τα Χανιά” Κ. Μανιμανάκη έγινε ερώτηση για το πώς θα διαμορφωθεί η πλατεία Χορτατσών αλλά και σχετικά με την επιδότηση των καταστηματαρχών της Δημοτικής Αγοράς που εξαγγέλθηκε χθες από το Υπ. Ανάπτυξης, με τον δήμαρχο να απαντάει πως δεν έχει ενημέρωση ώστε να μπορεί να δώσει απαντήσεις.

Στο ζήτημα του ωραρίου λειτουργίας της Αγοράς στάθηκε ο Μπ. Λουτσέτης εκφράζοντας διαφωνίες ως προς την έκταση, ενώ ρωτώντας για τις τιμές εκκίνησης για την ενοικίαση των καταστημάτων, έλαβε την απάντηση πως αυτό θα γίνει με όρους εμπορικούς. Για τα μισθώματα ρώτησε και η Σ. Ελευθεριάδου, ενώ για το ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα προσβασιμότητας στο εμπορικό κέντρο για τους Χανιώτες, μίλησε ο ανεξ. σύμβουλος Μ. Σχοινάς.