Δημοτική Αγορά: Επαναπροκήρυξη δημοπρασίας για τα πέντε καταστήματα

Νέα δημοπρασία για τα πέντε καταστήματα για τα οποία δεν είχε υπάρξει το σχετικό ενδιαφέρον για ενοικίαση τους θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 25 Ιουνίου στις 9 στο Δημαρχείο Χανίων.

Η δημοπρασία αφορά σε δύο ιχθυοπωλεία, δύο κρεοπωλεία και ένα κατάστημα παραγωγής έτοιμου φύλλου – κανταΐφι και προϊόντων αυτών και η τιμή της πρώτης προσφοράς έχει οριστεί για τα τέσσερα πρώτα καταστήματα 700 ευρώ και για το πέμπτο στα 800.

Εάν δεν ολοκληρωθεί η δημοπράτηση των καταστημάτων την Πέμπτη η δημοπρασία θα συνεχιστεί κατά προτεραιότητα την επόμενη ημέρα .