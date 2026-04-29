Δημοτική Αγορά: Εγκρίθηκε ο κανονισμός από το Δημοτικό Συμβούλιο

Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων το απόγευμα της Τετάρτης ο Κανονισμός λειτουργίας της Δημοτικής Αγοράς. Ο κανονισμός ψηφίσθηκε από τους δημοτικούς συμβούλους της δημοτικής αρχής, την παράταξη “Όνειρο είναι τα Χανιά” και τον ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μ. Σχοινάς. “Παρών” δήλωσε η “Λαϊκή Συσπείρωση” καθώς δεν καλύφθηκαν οι επιφυλάξεις της για το ζήτημα του ωραρίου λειτουργίας. Η δημοτική αρχή έφερε τον κανονισμό προς ψήφιση με μια βελτιωτική παρέμβαση σε ότι αφορά το ωράριο που παραμένει 6 πρωί με 11 βράδυ για το χειμώνα και 6 πρωί με 1 τα ξημερώματα για το καλοκαίρι, με την επισήμανση πως το ωράριο θα εξειδικευτεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όταν οριστικοποιηθούν οι χρήσεις των καταστημάτων.