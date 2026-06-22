Δημοτική Αγορά: Ας μη συγχέουμε την επανεγκατάσταση με τα αποτελέσματα του πλειστηριασμού

Ως τέως δήμαρχος κι έχοντας λάβει την πρωτοβουλία εκκίνησης των διαδικασιών ανακατασκευής της Δημοτικής Αγοράς, θέλω να εκφράσω ορισμένες σκέψεις για το θέμα της διαμόρφωσης των μισθωμάτων.

Η συμφωνία εκκένωσης και επανεγκατάστασης των επαγγελματιών έγινε επί δημαρχίας μου και είχε επικυρωθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο στις 17/4/2019. Είχαμε πετύχει την συμφωνία μέσα από διάλογο και αποδοχή ανάγκης για ανακατασκευή εκ μέρους των επαγγελματιών της αγοράς, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ανάγκες και τα προβλήματα που θα αντιμετώπιζαν οι επαγγελματίες από την προσωρινή παύση από την εργασία τους. Μάλιστα προγραμματίζαμε ο χρόνος αυτός, προς όφελος των επαγγελματιών εντός και πέριξ της αγοράς αλλά και της ίδιας της πόλης, να είναι όσο το δυνατόν εγγύτερα στους 12 μήνες και όχι στα 5 χρόνια που «πέτυχε» η παρούσα δημοτική αρχή, για τις ευθύνες της οποίας έχω τοποθετηθεί στο παρελθόν.

Αυτή η καθυστέρηση είχε ως συνέπεια οι περισσότεροι επαγγελματίες να βρεθούν σε οικονομικές δυσκολίες, που δεν αντιμετωπίζονται απλώς και μόνο από την αποζημίωση η οποία δόθηκε με τη σωστή παρέμβαση του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου και η οποία εναρμονίζεται με την απόφαση του Δ.Σ. επί θητείας μας, που προέβλεπε ανάλογη αποζημίωση για κάθε μήνα καθυστέρησης πέραν των 12 μηνών.

Η διαδικασία του πλειστηριασμού για τα κενά καταστήματα και οι αδικαιολόγητα υψηλές τιμές που προσφέρθηκαν για κάποια από αυτά, δημιουργούν εύλογες ανησυχίες για την βιωσιμότητα όσων τις προσέφεραν, αλλά κυρίως δημιουργούν ανησυχία στους παλιούς ενοίκους, που αποτελούν τη μεγάλη πλειοψηφία, ότι μπορεί να συμπαρασύρουν τα ενοίκια των επιχειρήσεων που θα επιστρέψουν. Σύμφωνα με τους ίδιους, αυτοί οι φόβοι ενισχύονται από το περιβάλλον του δήμου, αλλά και από τον δημόσιο διάλογο, όπου φαίνεται να συζητιέται διαμόρφωση τιμών πολύ υψηλότερων από τις αρχικές προθέσεις μετά τον πλειστηριασμό. Θα πρέπει η δημοτική αρχή να λάβει υπ’ όψιν της ότι πρόκειται για επανεγκατάσταση των παλιών ενοίκων και όχι για διαδικασία πλειστηριασμού.

Πιστεύω ότι όλοι συμφωνούμε πως η δημοτική αγορά δεν είναι μόνο το όμορφο κτήριο, αλλά χρειάζεται και τη ζωντανή ψυχή της, που είναι οι επαγγελματίες, πολλοί από τους οποίους μετράνε δεκαετίες δραστηριοποίησης εντός της.

Η άποψή μου είναι ότι πρέπει να ακολουθήσει άμεσα διάλογος μεταξύ επαγγελματιών, και δήμου, με την συνδρομή του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου, για τον καθορισμό δίκαιων μισθωμάτων τα οποία θα εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, που στην πλειοψηφία τους είναι τοπικές επιχειρήσεις παραδοσιακών προϊόντων.

Η απόφαση είναι πολιτική και ανήκει στον Δήμο Χανίων, ο οποίος πρέπει να φερθεί δίκαια και να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων που πληρούν τα νόμιμα κριτήρια και θα επανεγκατασταθούν.

Ό,τι λάμπει δεν είναι πάντα χρυσός και η άποψη ότι τους καλοκαιρινούς μήνες διέρχεται πλήθος τουριστών και αποφέρει μεγάλα κέρδη δεν φανερώνει όλη την αλήθεια, διότι υπάρχουν και οι χειμερινοί μήνες, αλλά και ο κίνδυνος απουσίας των Χανιωτών. Τα υψηλά ενοίκια, και οι υπερβολές στον πλειστηριασμό, δεν πρέπει να είναι οι αιτίες της αποξένωσης της Δημοτικής Αγοράς από τους παραδοσιακούς τοπικούς επιχειρηματίες και τους Χανιώτες.

*Ο Τάσος Βάμβουκας είναι τ. δήμαρχος Χανίων.