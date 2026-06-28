Αν συγκριθούν τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων πριν και μετά τις εκλογές του 2023, θα διαπιστωθεί ότι πριν την προσέλευση στις κάλπες η διαφορά μεταξύ Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑ είναι σε εκατοστά 5-7 μονάδες, μετά δε τις εκλογές γίνεται 20 μονάδες.

Δεν γνωρίζουμε αν υπάρχουν και εφαρμόζονται κανόνες διεξαγωγής των δημοσκοπήσεων ή έχουν γίνει «εργαλεία» ή μέσα που δείχνουν τον δρόμο. Έτσι αμφισβητείται η αξιοπιστία των δημοσκοπήσεων εκ του ότι οι αποτυχημένες προβλέψεις είναι επαναλαμβανόμενες την τελευταία 6ετία. Τούτο ανάγεται στην προπαγάνδα, ώστε ο Έλληνας ψηφοφόρος να αντιμετωπίζει με μειωμένη εμπιστοσύνη τους θεσμούς.

Δεν γίνεται μία ή δύο δημοσκοπήσεις να αφορούν χρονικά διαστήματα με εβδομαδιαία βάση αλλά και σε μεγαλύτερα χρονικά όρια, για τα οποία λέγεται ότι είναι «ένδειξη ζώσης δημοκρατίας», αφού έτσι διαμορφώνεται «κατά το δοκούν» ο προκαθορισμένος κατάλογος θεμάτων της επικαιρότητας.

Κανείς δεν μπορεί να φανερώσει από πού προέρχονται τα κριτήρια και τα δεδομένα απ’ τα οποία βγαίνουν τα ερωτήματα και για τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων που προκαλούν διχασμό. Εκείνο που συμβάλλει στην καχυποψία είναι οι αποτυχημένες προβλέψεις.

Η εμφάνιση «ειδικών» στο διαδίκτυο, να προπαγανδίζουν για τις απόψεις συγκεκριμένων κομμάτων είναι κραυγαλέα ένδειξη και ύπαρξης «θαμώνων» σε πολιτικές εκπομπές, που θεωρούνται «γκουρού» των δημοσκοπήσεων, λόγω προϋπηρεσίας σε εταιρείες τέτοιων συστημάτων.

«Μαγειρεύουν» το εκλογικό αποτέλεσμα, κατευθύνοντας τους εκλογείς σε συγκεκριμένες επιλογές, πράγμα που άλλοτε το επιτύγχαναν, άλλοτε όχι.

Υπάρχει η πεποίθηση ότι «μόνο μια ισχυρή κυβέρνηση εγγυάται σταθερότητα.

Οι παλαιοκομματικές νοοτροπίες και πελατειακά συστήματα και οι παρανομίες μετέτρεψαν έναν εκλεκτό λαό της ιστορίας να σέρνεται πίσω από τις εξελίξεις των εθνικιστών και θρησκόληπτων».