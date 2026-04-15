Δημόσιος χώρος, πράσινο και… αιχμές στο δημοτικό συμβούλιο Χανίων

Γιώργος Κώνστας
Γιώργος Κώνστας
Δημόσιος χώρος, πράσινο απασχόλησαν μεταξύ άλλων το Δημοτικό Συμβούλιο το μεσημέρι της Τετάρτης, στην πρώτη συνεδρίαση του μετά το Πάσχα.

Με αιχμές σε βάρος του πρώην δημάρχου Τάσου Βάμβουκα και του προϊσταμένου της “Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων” επανήλθε στο θέμα του κτηρίου του πρώην ΙΚΑ ο δήμαρχος Χανίων κ. Π. Σημανδηράκης.
Ο κ. Σημανδηράκης σημείωσε πως η απόφαση για την κατεδάφιση βασίστηκε στην εργασία τη Αιμ. Μπλέτσα- Κλάδου για τα Χανιά εκτός των τειχών, σε σχετική μελέτη του ΤΕΕ, στην ομόφωνη απόφαση του συμβουλίου αρχιτεκτονικής του νομού που έκρινε πως το κτήριο δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο που να χρήζει διατήρησης και ότι αυτά είναι τα δεδομένα της υπόθεσης. Μίλησε για την αρθρογραφία για το συγκεκριμένο θέμα του πρώην δημάρχου Τ. Βάμβουκα.
Για ένα κτήριο που η δημοτική αρχή το έχει αφήσει στην άκρη, τη Δημοτική Βιβλιοθήκη, μίλησε η κ. Κατερίνα Μανιμανάκη ζητώντας περισσότερες πληροφορίες, ενώ αναφέρθηκε και στο πράσινο της πόλης το οποίο έχει γίνει “στόχαστρο” για ορισμένους πολίτες και καταστηματάρχες των Χανίων.
“Το κριτήριο σας δεν είναι η εξυπηρέτηση των πολιτών της πόλης αλλά η εξυπηρέτηση του τουρισμού στο κέντρο των Χανίων” τόνισε ο επικεφαλής της “Λαϊκής Συσπείρωσης” κ. Μπάμπης Λουτσέτης. Ανέφερε μεταξύ άλλων πως ο Δήμος έκανε μελέτη για τους Αγίους Αποστόλους και χωροθέτησε μεγάλο θέατρο παρότι οι μελετητές έκριναν πως “δεν το σηκώνει” η περιοχή, πως έβαλε στο πρώην στρατόπεδο Μαρκοπούλου και πάρκιγκ, λαϊκή, συναυλίες και υπογράμμισε πως ο κανονισμός παραχώρησης δημόσιου χώρου θέλει επικαιροποίηση με χάρτη. Υποστήριξε επίσης πως η δημοτική αστυνομία με βάση το ΦΕΚ έχει κατασταλτικό ρόλο ανεξάρτητα από αυτά που λέει ο δήμαρχος και οι υπάλληλοι αυτοί θα έπρεπε να ενταχθούν στο τμήμα ελέγχου του Δήμου.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

