Διεθνή

Δημοσιονομική παράλυση στις ΗΠΑ: Πάνω από 1.000 πτήσεις ακυρώθηκαν

ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Η δημοσιονομική παράλυση στις ΗΠΑ προκαλεί ολοένα πιο εκτενή προβλήματα στις αεροπορικές μεταφορές, με πάνω από 1.000 πτήσεις να ακυρώνονται και περίπου 4.400 να καθυστερούν σε όλη τη χώρα ως το απόγευμα του Σαββάτου (τοπική ώρα), κατά τον ειδικευμένο ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων FlightAware.

Τα σοβαρότερα προβλήματα καταγράφονται στο διεθνές αεροδρόμιο Ντάγκλας της Σάρλοτ (Βόρεια Καρολίνα) και στο διεθνές αεροδρόμιο Λίμπερτι του Νούαρκ (Νιου Τζέρζι) — αυτό το τελευταίο είναι κόμβος για τους ταξιδιώτες με προορισμό ιδίως τη Νέα Υόρκη.

Το shutdown, που θα συμπληρώσει σήμερα 40 ημέρες και είναι ήδη το πιο μακρό στην ιστορία των ΗΠΑ, οφείλεται στο αδιέξοδο για τον προϋπολογισμό του ομοσπονδιακού κράτους εξαιτίας διαφωνιών των ρεπουμπλικάνων και των δημοκρατικών στο Κογκρέσο, ιδίως για τις δαπάνες που αφορούν την ασφάλιση υγείας και την περίθαλψη.

Το ότι δεν έχει εγκριθεί προϋπολογισμός σήμανε πως πολλές δημόσιες υπηρεσίες έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους, ενώ χιλιάδες δημόσιοι λειτουργοί – συμπεριλαμβανομένων των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας – δουλεύουν απλήρωτοι και τα προγράμματα επισιτιστικής βοήθειας για νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα αντιμετωπίζουν ολοένα μεγαλύτερη πίεση.

Η αμερικανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) άρχισε να μειώνει τις πτήσεις αυτή την εβδομάδα κατά 4% και οι μειώσεις προβλέπεται να φθάσουν το 10% στα μέσα του μηνός.

Σχεδόν 1.000 πτήσεις ακυρώθηκαν την Παρασκευή και αεροδρόμια αναφέρουν μεγάλες ουρές και καθυστερήσεις παρά το ότι ο αριθμός των επιβατών είναι συγκριτικά μειωμένος αυτή τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Οι ρεπουμπλικάνοι και οι δημοκρατικοί συνεχίζουν να επιρρίπτουν οι μεν στους δε την ευθύνη για την κρίση, ερίζοντας πως αφήνουν τους πολίτες να υποφέρουν για να αποκομίσουν πολιτικά οφέλη. Δημοσκοπήσεις ωστόσο υποδεικνύουν πως οι περισσότεροι Αμερικανοί προσάπτουν στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και το ρεπουμπλικανικό κόμμα του το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για τη δημοσιονομική παράλυση.

