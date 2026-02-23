Δήμος Σουφλίου: Σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα καταγράφονται στην παρέβρια περιοχή

Σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα καταγράφονται στην παρέβρια περιοχή του Δήμου Σουφλίου, καθώς η μεγάλη άνοδος της στάθμης του ποταμός Έβρος έχει προκαλέσει την κατάκλυση περίπου 100.000 στρεμμάτων αγροτικών εκτάσεων.

Όπως μεταδίδει το evros24.gr, σύμφωνα με τον δήμαρχο Σουφλίου Παναγιώτης Καλακίκος, το πρωί σημειώθηκε θραύση αναχώματος στην Κορνοφωλιά, ενώ αργότερα μέσα στην ημέρα υπέστη ζημιές και το ανάχωμα στη Μάνδρα, με αποτέλεσμα την επέκταση των πλημμυρών και την ενίσχυση των μέτρων πολιτικής προστασίας.

Όπως δήλωσε ο κ. Καλακίκος στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, περίπου 60.000 στρέμματα έχουν πλημμυρίσει από την περιοχή του Τυχερού έως το Αμόριο, με τις αγροτικές εκτάσεις σε ολόκληρη την παρέβρια ζώνη να έχουν καλυφθεί από νερό και φερτά υλικά. «Προτεραιότητα είναι να μην κινδυνεύσουν οικισμοί, να προστατευτούν τα σπίτια, όμως ο όγκος του νερού αυξάνεται», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η θραύση του αναχώματος στην Κορνοφωλιά, όπου σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υποχώρησε τμήμα μήκους περίπου 40 μέτρων, πλημμυρίζοντας περίπου 5.000 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης. Αντίστοιχα, στη Μάνδρα η νέα θραύση επέτρεψε την εισροή μεγάλων ποσοτήτων νερού στο τοπικό αγρόκτημα, ενώ έχει απαγορευτεί κάθε κίνηση στην περιοχή για λόγους ασφαλείας.

Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, καθώς η υδρολογική πίεση μεταφέρεται σταδιακά νοτιότερα, αυξάνοντας τον κίνδυνο νέων ρηγμάτων στα αναχώματα. Οι υπηρεσίες παρακολουθούν διαρκώς τη στάθμη του ποταμού, ενώ ήδη τις τελευταίες δέκα ημέρες έχουν εγκατασταθεί αντλίες και πραγματοποιούνται συνεχείς αντλήσεις υδάτων σε ευάλωτες περιοχές.

Οι εκτεταμένες πλημμύρες έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στους αγρότες, καθώς εκτός από τις καλλιέργειες έχουν πληγεί δρόμοι, αρδευτικά δίκτυα και υποδομές, με αποτέλεσμα σημαντικές καταστροφές στην τοπική αγροτική οικονομία.

Παράλληλα, σε επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές, με τη συνδρομή της Περιφέρειας, της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και του Στρατού, ενώ έχει απαγορευτεί κάθε δραστηριότητα στην παρέβρια ζώνη για την προστασία των κατοίκων.

Ο δήμαρχος Σουφλίου επεσήμανε ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος συνδέεται με πιθανές νέες βροχοπτώσεις, καθώς σε αυτή την περίπτωση θα είναι δυσκολότερη η απομάκρυνση των υδάτων, δεδομένου ότι επιπλέον ποσότητες νερού προέρχονται και από το λιώσιμο των χιονιών.